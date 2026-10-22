Zeki İnsanların Daha Çok Oy Kullandığı Doğru mu?
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Zeki insan deyince aklınızda genellikle bulmaca çözen, başarılı kariyer yapan kişiler canlanabilir. Peki ya zeka, insanları daha cömert ve daha duyarlı vatandaşlar haline getirir mi?
İsveç'te 1,2 milyondan fazla kişinin gerçek kayıtlarını inceleyen bir araştırma, bilişsel yeteneği yüksek olanların hayır kurumlarına daha çok bağış yaptığını, seçimlerde daha sık oy kullandığını ve çevre dostu araçları daha çok tercih ettiğini ortaya koydu. Üstelik bu bağın sadece daha çok para kazanmakla açıklanamadığı görüldü.
Zeki insanların bağış yapma ihtimali 5 katından fazla çıktı.
İkizler karşılaştırıldığında da daha zeki olan daha cömert çıktı.
Mesele para değil: Eğitim etkili, gelir ise belirleyici değil.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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