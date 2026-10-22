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Yaşam
Zeki İnsanların Daha Çok Oy Kullandığı Doğru mu?

Zeki İnsanların Daha Çok Oy Kullandığı Doğru mu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 11:24
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Zeki insan deyince aklınızda genellikle bulmaca çözen, başarılı kariyer yapan kişiler canlanabilir. Peki ya zeka, insanları daha cömert ve daha duyarlı vatandaşlar haline getirir mi? 

İsveç'te 1,2 milyondan fazla kişinin gerçek kayıtlarını inceleyen bir araştırma, bilişsel yeteneği yüksek olanların hayır kurumlarına daha çok bağış yaptığını, seçimlerde daha sık oy kullandığını ve çevre dostu araçları daha çok tercih ettiğini ortaya koydu. Üstelik bu bağın sadece daha çok para kazanmakla açıklanamadığı görüldü.

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Zeki insanların bağış yapma ihtimali 5 katından fazla çıktı.

Zeki insanların bağış yapma ihtimali 5 katından fazla çıktı.

Ekonomistler Mikael Elinder ve Oscar Erixson, 1969-1997 yılları arasında askerlik kaydı sırasında standart bir zeka testine giren 1,2 milyondan fazla erkek ile yaklaşık 3 bin kadının puanlarını günümüz devlet kayıtlarıyla eşleştirdi.

2012-2015 vergi kayıtlarından bağışlara, 2009 Avrupa Parlamentosu seçimlerinin seçmen listelerinden oy kullanma oranlarına, ulusal araç veritabanından da elektrikli, etanollü ya da doğalgazlı otomobillere baktılar.

Sonuç çarpıcıydı: En yüksek puanı alan erkeklerin bağış yapma ihtimali, en düşük puanı alanların beş katından fazlaydı. Zeka puanındaki bir standart sapmalık artış, bağış yapma ihtimalinde yüzde 40, oy kullanmada yüzde 31, çevre dostu araç sahipliğinde ise yüzde 14'lük artışla eşleşti. Kadınlarda da benzer bir tablo görüldü.

İkizler karşılaştırıldığında da daha zeki olan daha cömert çıktı.

İkizler karşılaştırıldığında da daha zeki olan daha cömert çıktı.

Zeki insanların varlıklı ailelerde ya da belirli mahallelerde büyümesi bu sonucu etkileyebilirdi. Araştırmacılar bunu ayıklamak için aynı evde, aynı koşullarda büyüyen 5.786 ikiz çiftini inceledi ve kişilik özelliklerini de hesaba kattı. 

Testte daha yüksek puan alan ikizin daha sık oy kullandığı ve daha çok bağış yaptığı görüldü. Etki yarı yarıya azalsa da kaybolmadı: İkizlerde bir standart sapmalık zeka farkı, bağışta yüzde 26, oy kullanmada yüzde 13'lük artışla eşleşti. 

Yani aile ortamı tablonun bir kısmını açıklıyor ama tamamını değil. Özellikle mantıksal ve sözel akıl yürütme becerileri, bu davranışların en güçlü belirleyicileri olarak öne çıktı.

Mesele para değil: Eğitim etkili, gelir ise belirleyici değil.

Mesele para değil: Eğitim etkili, gelir ise belirleyici değil.

Araştırmacılar eğitim, gelir, medeni durum, çocuk sahibi olma ve yaşanılan yer gibi etkenleri de hesaba kattı. Eğitim, zeka ile bu davranışlar arasındaki bağın önemli bir kısmını açıkladı; gelirin ise büyük bir rolü yoktu. 

Yani zeki insanlar sadece daha fazla paraları olduğu için bağış yapmıyor. 

Tüm bu etkenler hesaba katıldığında çevre dostu araçla olan bağ anlamlılığını yitirdi ama oy kullanma ve bağış yapmayla olan bağ korundu. Yaklaşık 600 erkeğin anket yanıtları da zeka puanı yükseldikçe kişisel fedakarlık duygusunun arttığını gösterdi. 

Yine de araştırma 1951-1979 arasında doğan İsveçli erkeklerin verilerine dayanıyor ve gönüllülük ya da komşuya yardım gibi kayıtlara geçmeyen iyilikleri ölçmüyor. Çalışma The Economic Journal dergisinde yayımlandı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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