Zeki İnsanların Daha Çok Oy Kullandığı Doğru mu?

Zeki insanların varlıklı ailelerde ya da belirli mahallelerde büyümesi bu sonucu etkileyebilirdi. Araştırmacılar bunu ayıklamak için aynı evde, aynı koşullarda büyüyen 5.786 ikiz çiftini inceledi ve kişilik özelliklerini de hesaba kattı.

Testte daha yüksek puan alan ikizin daha sık oy kullandığı ve daha çok bağış yaptığı görüldü. Etki yarı yarıya azalsa da kaybolmadı: İkizlerde bir standart sapmalık zeka farkı, bağışta yüzde 26, oy kullanmada yüzde 13'lük artışla eşleşti.

Yani aile ortamı tablonun bir kısmını açıklıyor ama tamamını değil. Özellikle mantıksal ve sözel akıl yürütme becerileri, bu davranışların en güçlü belirleyicileri olarak öne çıktı.