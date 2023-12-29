Zeki Demirkubuz'un Yeni Filmi "Hayat"a Korsan Film Sitelerinden Destek Geldi

15 Aralık'ta vizyona giren 'Hayat' filmi için yönetmen Zeki Demirkubuz korsan film sitelerinden destek aldı. Demirkubuz, daha önce sinema bilet fiyatlarının yüksekliğini dile getiren bir izleyiciye filmi korsan olarak izleyebileceğini belirtmişti. Detaylar içerikte. 👇

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