Zeki Demirkubuz'un Yeni Filmi "Hayat"a Korsan Film Sitelerinden Destek Geldi
Zeki Demirkubuz'un Yeni Filmi "Hayat"a Korsan Film Sitelerinden Destek Geldi
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Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki soğukluk uzun yıllardır devam ediyor.
Yakın zamanda Demirkubuz'un bir televizyon programında Nuri Bilge Ceylan hakkında sert ifadeler kullanması aralarındaki gerilimi daha da artırdı.
Zeki Demirkubuz'un yeni filmi olan "Hayat" 15 Aralık'ta sinemalarda gösterime girdi ve Nuri Bilge ile aralarındaki gerilim sürerken Demirkubuz'a destek geldi.
Ünlü oyuncular Miray Daner ve Burak Dakak bu filmin başrollerini üstleniyor.
Film, korsan film siteleri tarafından yönetmen Zeki Demirkubuz'a destek amacıyla henüz yayınlanmadı.
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Yönetmen Demirkubuz, daha önce 29 Kasım'da Twitter üzerinden bir takipçisinin bilet fiyatlarına ilişkin şikayetine esprili bir dille yanıt vermişti.
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Korsanların standartları vardır
Kısır döngü
Masumiyet ve kader kesinlikle izlemelisiniz