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Zeki Demirkubuz'un Yeni Filmi "Hayat"a Korsan Film Sitelerinden Destek Geldi

Zeki Demirkubuz'un Yeni Filmi "Hayat"a Korsan Film Sitelerinden Destek Geldi

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 13:10

15 Aralık'ta vizyona giren 'Hayat' filmi için yönetmen Zeki Demirkubuz korsan film sitelerinden destek aldı. Demirkubuz, daha önce sinema bilet fiyatlarının yüksekliğini dile getiren bir izleyiciye filmi korsan olarak izleyebileceğini belirtmişti. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki soğukluk uzun yıllardır devam ediyor.

Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki soğukluk uzun yıllardır devam ediyor.

Yakın zamanda Demirkubuz'un bir televizyon programında Nuri Bilge Ceylan hakkında sert ifadeler kullanması aralarındaki gerilimi daha da artırdı.

Yakın zamanda Demirkubuz'un bir televizyon programında Nuri Bilge Ceylan hakkında sert ifadeler kullanması aralarındaki gerilimi daha da artırdı.

Olayın detayları için bu içeriğimize göz atabilirsiniz. 👇

Zeki Demirkubuz'un yeni filmi olan "Hayat" 15 Aralık'ta sinemalarda gösterime girdi ve Nuri Bilge ile aralarındaki gerilim sürerken Demirkubuz'a destek geldi.

Zeki Demirkubuz'un yeni filmi olan "Hayat" 15 Aralık'ta sinemalarda gösterime girdi ve Nuri Bilge ile aralarındaki gerilim sürerken Demirkubuz'a destek geldi.

Ünlü oyuncular Miray Daner ve Burak Dakak bu filmin başrollerini üstleniyor.

Ünlü oyuncular Miray Daner ve Burak Dakak bu filmin başrollerini üstleniyor.

Film, korsan film siteleri tarafından yönetmen Zeki Demirkubuz'a destek amacıyla henüz yayınlanmadı.

Film, korsan film siteleri tarafından yönetmen Zeki Demirkubuz'a destek amacıyla henüz yayınlanmadı.
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Yönetmen Demirkubuz, daha önce 29 Kasım'da Twitter üzerinden bir takipçisinin bilet fiyatlarına ilişkin şikayetine esprili bir dille yanıt vermişti.

Yönetmen Demirkubuz, daha önce 29 Kasım'da Twitter üzerinden bir takipçisinin bilet fiyatlarına ilişkin şikayetine esprili bir dille yanıt vermişti.

Demirkubuz, "Şimdi ne diyeyim Ali kardeş? O zaman Kader ve Masumiyet’e korsandan devam, 'Hayat' da yakında düşer zaten. Düşmezse İsmail'den link istersin, ne yapayım başka?" ifadelerini kullanarak duruma ironik bir yaklaşım sergilemişti.

İlginç bir şekilde "Hayat" filmi için korsan siteleri ziyaret eden izleyiciler, sitelerde Demirkubuz'a destek mesajları ile karşılaştılar.

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Muhammed Göktaş

Korsanların standartları vardır

Crystal Maiden

Kısır döngü

Ardens

Masumiyet ve kader kesinlikle izlemelisiniz