Zeka / Sezgi: Sen Hangisinde Üstünsün?
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Bazı insanlar kararlarını mantık ve analizle verirken bazıları iç sesine ve sezgilerine güvenir. Peki sen hangi taraftasın? Hayata yaklaşımın daha çok akılcı analiz mi yoksa güçlü sezgiler mi üzerine kurulu?
Haydi öğrenelim!
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Zeka / Sezgi: Sen Hangisinde Üstünsün?
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