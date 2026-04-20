Zehra Güneş Final Maçında Eski Dostu Melissa Vargas'ı Smaçla Vurdu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.04.2026 - 12:10

Bir zamanlar yakınlıklarıyla öne çıkan Filenin Sultanları'nın iki önemli ismi Zehra Güneş ve Melissa Vargas'ın Instagram'da birbirlerini takipten çıkması voleybolseverlerin dikkatinden kaçmamıştı. Geçtiğimiz gün Vakıfbank ve Fenerbahçe arasında oynanan Sultanlar Ligi finalinde de gerginlik devam etti.

Vargas ve Güneş'in Instagram'da birbirlerini takipten çıkması pek çok kişiyi şoke etmişti.

Vargas'ın, Billie Eilish’in Happier Than Ever şarkısını “2021’de seviyordum, 2026’da anladım” notuyla paylaşması ise Küba asıllı milli oyuncunun Güneş'e göndermesi olarak algılandı.

Geçtiğimiz gün oynanan dev finalde eski dostlar karşı karşıya geldi.

Zehra Güneş'in vurduğu smacın Melissa Vargas'ın kafasına gelmesi ve Güneş'in aldığı sayıyla yaşadığı coşku dikkatlerden kaçmadı.  VakıfBank dev finalde Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Zeha Güneş'in kaptanlığını yaptığı sarı siyahlılar üst üste ikinci lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
