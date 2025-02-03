onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Zamlı Maaşını Gördüğünde Kafanda Çalan O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Zamlı Maaşını Gördüğünde Kafanda Çalan O Şarkıyı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 19:09

O an geldi! Zamlı maaşını gördüğün o büyülü saniyede, kafanda çalan şarkı tam olarak ne olurdu? Seni o anın heyecanına ve mutluluğuna taşıyacak öneriler burada! 🎉💸🎶

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?

2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?

3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?

4. Şu anki maaşın senin için yeterli mi sence?

5. İş dışında da sürekli işi düşünüyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dışarıda çok fazla vakit geçiriyor musun?

7. Genel olarak hayata nasıl bakıyorsun?

8. Son olarak, dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği seçerdim diyebilir misin?

Tom Rosenthal - It's OK (Official Video)

ABBA- Money, Money, Money

Gold Digger

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın