Zamlı Maaşını Gördüğünde Kafanda Çalan O Şarkıyı Söylüyoruz!
Zamlı Maaşını Gördüğünde Kafanda Çalan O Şarkıyı Söylüyoruz!
O an geldi! Zamlı maaşını gördüğün o büyülü saniyede, kafanda çalan şarkı tam olarak ne olurdu? Seni o anın heyecanına ve mutluluğuna taşıyacak öneriler burada! 🎉💸🎶
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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?
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2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?
3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?
4. Şu anki maaşın senin için yeterli mi sence?
5. İş dışında da sürekli işi düşünüyor musun?
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6. Dışarıda çok fazla vakit geçiriyor musun?
7. Genel olarak hayata nasıl bakıyorsun?
8. Son olarak, dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği seçerdim diyebilir misin?
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