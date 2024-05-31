Zaman Tünelinde Bir Yolculuk: 15 Nostaljik Şarkılarla Anılarınızı Canlandırın!
Zaman Tünelinde Bir Yolculuk: 15 Nostaljik Şarkılarla Anılarınızı Canlandırın!
Nostaljik şarkılarla dolu bir yolculuğa ne dersiniz? Geçmişinizi hatırlayacak ve birlikte güzel anılara dalacağız.
Haydi, şarkılarımızın melodisiyle beraber geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım.
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1. Gökben - Aşk Dediğin Laftır
2. Ayla Dikmen - Anlamazdın
3. Styx - Boat On The River
4. The Moody Blues - Nights In White Satin [Original Footage] (1967)
5. Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni
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6. Duydum Ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini
7. Erkin Koray - Seni Her Gördüğümde
8. Hümeyra - Kördüğüm
9. Black - Wonderful Life
10. Kamuran Akkor - Mavi Boncuk
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Nilüfer - Ta uzak yollardan