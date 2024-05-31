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Zaman Tünelinde Bir Yolculuk: 15 Nostaljik Şarkılarla Anılarınızı Canlandırın!

etiket Zaman Tünelinde Bir Yolculuk: 15 Nostaljik Şarkılarla Anılarınızı Canlandırın!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 16:16

Nostaljik şarkılarla dolu bir yolculuğa ne dersiniz? Geçmişinizi hatırlayacak ve birlikte güzel anılara dalacağız.

Haydi, şarkılarımızın melodisiyle beraber geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım.

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1. Gökben - Aşk Dediğin Laftır

2. Ayla Dikmen - Anlamazdın

3. Styx - Boat On The River

4. The Moody Blues - Nights In White Satin [Original Footage] (1967)

5. Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni

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6. Duydum Ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini

7. Erkin Koray - Seni Her Gördüğümde

8. Hümeyra - Kördüğüm

9. Black - Wonderful Life

10. Kamuran Akkor - Mavi Boncuk

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11. Nilüfer-Son Arzum (1976)

12. Could you be loved - Bob Marley

13. Nükhet Duru - Ben Sana Vurgunum

14. Semiramis Pekkan - Bana Yalan Söylediler

15. Hit The Road Jack - Ray Charles

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