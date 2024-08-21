Zaman, Mekân ve Sanat: Hakan Helvacıoğlu’nun Perspektifinden

Türk kültürünü Anadolu ve İstanbul olarak ayırmak lazım. Osmanlı dönemi İstanbul pazarı için Avrupa’nın her yerinden özel üretimler yapılmış, Çin, Hindistan, Japonya, İran saray için özel üretimler yapmışlar. Osmanlı lezzetini oluşturan Anadolu kültürleri üzerine bu farklı görgü ve zevklerin dokunuşu bambaşka bir koleksiyon ve eşsiz bir miras bırakmış görebilene. Avrupa’ya öykünürken geçmişin birikimleri dayanak olmuş. Zaten Anadolu binlerce yıldır katman katman uygarlıklara ev sahipliği yapmamış mı? Bunlara sırt dönmek vefasızlık gibi gelirken, esinlenmemek de körlük gibi geliyor bana. Ancak mekanlarda olduğu gibi kullanmak, mış gibi yapmak, teatral görünüp inandırıcı durmuyor. Özellikle İstanbul’da bir mekân tasarımı yapıyorsanız ve de üstüne bir de tarihi bir binaysa, sizin dekor gibi hissettirmekten kaçınmanız gerekiyor. Doğru bir el ve gözle, dozunda bir araya getirmeler, mekanla eşleştirmeler zarif ve de uzun soluklu bir atmosfer ve tasarım yaratacaktır.

Bir sanatçı olarak kimliğiniz nasıl evrildi? Kariyeriniz boyunca nasıl bir dönüşüm yaşadınız?

Şanslı bir eğitimle sahne, dekor, kostüm ve sanat tarihi ile başlayan bir yolculuk, iç mimari ve ürün tasarımına evrilirken her güzellikten ve bilgiden beslendi. Kendimi doyumsuz bir öğrenme isteğiyle destekledim hep. Mekân tasarımı yaparken mimari ve stillerden, onun parçası olan mobilya ve tasarım tarihinden, gerçeğe dokunmak, aslını kullanmak olarak gördüğüm antika ve vintage parçalara yer vermeden kök salmak mümkün mü? Yapılanı incelemeden yaratmak mümkün mü? Kumaşlar, renkler, tüm ahşap yüzeyler, ince işçilikli pirinç veya bronz menteşe, kulp detayları bizi heyecanlandırıyor mu? Halıların şiirinin, desenlerin dilinin olduğunu biliyor muyuz? Bir odaya bakarken kendinizi Vermeer’in bir eserindeki mavi yeşil giysili kadını hayal ederken buldunuz mu? Pencereden giren ışık onun elindeki sepete ve yüzüne vurduğunda o ışığı istiyorum dediniz mi? Ya da en çok mutfakta geçen yemek kokulu filmleri sevdiğinizi, romanlarda bile en çok mutfağı sevdiğinizi hissettiğinizde çeşnicibaşı oldunuz mu? Ben oldum. Bhrams’ın viyolonselinden dökülen notalarda yüzen o küçük kayığım... Hâlâ öğrenciyim ben hayatta.