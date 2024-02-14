Zam Haberleri Peş Peşe Gelirken, Akaryakıt Fiyatları Neden Yükseliyor?

Gıdanın temeli olan tarlanın sürülüp, tohumların ekilmesinden, soğuk hava zincirli tırın kasasındaki etlere, yurt dışından alınan kitabı getiren gemiden, ithal edilen teknolojik ürünlerin sevgililer günü hediyesi olarak gönderildiği kargonun taşındığı uçaklara 'yakıt fiyatı' etkili oluyor.

Petrol fiyatları, bu kalemin en temel parametresi olurken, Türkiye'de de dolardaki yükseliş bu açıdan fiyatları etkiliyor. Bir diğer etken de 'vergi.'