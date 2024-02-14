Zam Haberleri Peş Peşe Gelirken, Akaryakıt Fiyatları Neden Yükseliyor?
Zam Haberleri Peş Peşe Gelirken, Akaryakıt Fiyatları Neden Yükseliyor?
Motorine gelen son zamla tarihi bir fiyat rekorunu da kırdık. Aradan çok zaman geçmeden benzine de zam iddiası ekranımıza düştü. Peki neden zam geliyor? Bunu da merak edenler buyursun.
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Akaryakıt fiyatlarındaki zamlar klişe söylemlerle iğneden ipliğe, 7'den 77'ye her alanda etkili oluyor.
Ulaştırma denilen olgu gerek kara yolu, gerek deniz yolu her şekilde bir yakıt içeriyor.
Petrol, benzin ve motorin fiyatları ne durumda?
Peki akaryakıt fiyatları neden yükseliyor?
"Akaryakıt istasyonları, vergi dairesi"
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Akaryakıt zamlarının enflasyona etkisi!
TÜİK'in gıdadan aldığı ulaştırmaya taşıdığı "ağırlık" akaryakıt zamlarıyla artar mı? Ne dersiniz?
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