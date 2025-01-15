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Zahide Yetiş'teki Cinsel Video Olayı Ne? Mehmet ve Sabriye Çifti Olayı Nedir?

Zahide Yetiş'teki Cinsel Video Olayı Ne? Mehmet ve Sabriye Çifti Olayı Nedir?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2025 - 21:50

Mehmet A isimli erkek, 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına katıldı. Eşinin İstanbul'a gittiğini ve orada kendisini aldattığını iddia eden Mehmet'e eşi Sabriye olduğu iddia edilen cinsel video izleten Zahide Yetiş kısa sürede tepkilerin odağına oturdu. Peki olayın detayları neler?

Zahide Yetiş'teki cinsel video olayı ne araştırdık!

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Star TV'de yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programının son bölümüne cinsel ilişki videosu damga vurdu.

Star TV'de yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programının son bölümüne cinsel ilişki videosu damga vurdu.

Canlı yayında cinsel ilişki videosu izleten Zahide Yetiş tepkilerin odağına oturdu. Peki bu olay nedir ne değildir?

Zahide Yetiş'teki cinsel video olayı nedir?

Zahide Yetiş'teki cinsel video olayı nedir?

Mehmet A. isimli erkek, Star TV'deki 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına katıldı. Mehmet A. programda, eşinin İstanbul'a gittiğini ve orada kendisini aldattığını iddia etti. Söz konusu iddiaların ardından Zahide Yetiş, bazı cinsel içerikli görüntüleri canlı yayında Mehmet A'ya gösterdi. Zahide Yetiş, Mehmet A'ya görüntüdeki kadının karısı Sabriye A. olup olmadığını sordu.

Zahide Yetiş neden tepki görüyor?

Zahide Yetiş neden tepki görüyor?

Canlı yayında cinsel içerikli video izletmesinin ardından Zahide Yetiş, sosyal medyanın gündemine oturup videodaki kadının Sabriye olup olmadığı henüz belli olmadan genç kadını bu şekilde zan altında bıraktığı için tepki topladı.

Zahide Yetiş'e RTÜK incelemesi

Zahide Yetiş'e RTÜK incelemesi

Zahide Yetiş'in sosyal medyadan yoğun tepki almasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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