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Zafer Algöz Duyurdu: Ünlü Oyuncu Şener Kökkaya Hayatını Kaybetti

Zafer Algöz Duyurdu: Ünlü Oyuncu Şener Kökkaya Hayatını Kaybetti

film ölüm
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 17:38 Son Güncelleme: 20.07.2024 - 17:57

1950'li yıllardan bu yana tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğuyla tanınan Şener Kökkaya 82 yaşında hayatını kaybetti. Kökkaya'nın ölüm haberini kendi gibi oyuncu olan Zafer Algöz duyurdu.

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Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta oyuncularından biri olan Şener Kökkaya 82 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta oyuncularından biri olan Şener Kökkaya 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kökkaya'nın vefat haberini meslektaşı Zafer Algöz X hesabından duyurdu. Algöz yaptığı paylaşımda "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

Kökkaya'nın vefat haberini meslektaşı Zafer Algöz X hesabından duyurdu. Algöz yaptığı paylaşımda "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.
twitter.com

Şener Kökkaya, tiyatro oyunculuğu kariyerine 1957 yılında Eskişehir'de başlamıştı. 1970'li yıllarda TRT’de yayınlanan '5 Dakika' programıyla herkesin tanıdığı bir isim olmuştu.

Şener Kökkaya, tiyatro oyunculuğu kariyerine 1957 yılında Eskişehir'de başlamıştı. 1970'li yıllarda TRT’de yayınlanan '5 Dakika' programıyla herkesin tanıdığı bir isim olmuştu.

Ünlü oyuncu 2000'li yılların başında ise Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Ulak ve Eyyvah Eyvah gibi pek çok sinema filminde rol almıştı.

Ünlü oyuncu 2000'li yılların başında ise Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Ulak ve Eyyvah Eyvah gibi pek çok sinema filminde rol almıştı.

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