Zafer Algöz Duyurdu: Ünlü Oyuncu Şener Kökkaya Hayatını Kaybetti
Zafer Algöz Duyurdu: Ünlü Oyuncu Şener Kökkaya Hayatını Kaybetti
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Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta oyuncularından biri olan Şener Kökkaya 82 yaşında hayatını kaybetti.
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Kökkaya'nın vefat haberini meslektaşı Zafer Algöz X hesabından duyurdu. Algöz yaptığı paylaşımda "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.
Şener Kökkaya, tiyatro oyunculuğu kariyerine 1957 yılında Eskişehir'de başlamıştı. 1970'li yıllarda TRT’de yayınlanan '5 Dakika' programıyla herkesin tanıdığı bir isim olmuştu.
Ünlü oyuncu 2000'li yılların başında ise Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Ulak ve Eyyvah Eyvah gibi pek çok sinema filminde rol almıştı.
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