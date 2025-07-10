"Yüzyılın Beyin Cerrahı" Gazi Yaşargil’in Adı Beyinde Bir Bölgeye Verildi

Türe, beyinde anatomik olarak her noktaya isim verildiğini ve yalnızca bir bölgenin isimsiz kaldığını kaydederek, bu noktanın artık 'Yaşargil'in adı ile anılacağını ifade etti.

Prof. Dr. Türe 'Journal of Neurosurgery' adlı dergide Nisan 2025'te yayımlanan makalesinde beynin alt bölümünde bulunan ve çok önemli yapısı nedeniyle Yaşargil tarafından 'isimsiz beyin oluğu' olarak nitelendirilen bir noktayı 'Yaşargil Sulcus' olarak isimlendirmişti. Zürih’teki sempozyumda buna işaret eden Türe, “Yaşargil Sulcus” adının değerli bilim adamının adını sonsuza kadar yaşatacağını belirtti.

TÜBA Başkanı Şeker de konuşmasında Yaşargil'in geçmişte anatomiye ilişkin sözlerine atıfta bulunarak, iyi bir cerrahın, aynı zamanda iyi bir anatomist olması gerektiği ve anatomi olmadan cerrahinin yapılamayacağını ifade etti.

Şeker, Yaşargil'in temel tıp bilimlerine önem verdiğini vurgulayarak, sinir bilim ve anatomi alanında kongrelere katılıp genç temel bilimcileri de desteklediğini anlattı.

Başkonsolos Çorman da etkinlik kapsamında düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Yaşargil'in 100. doğum gününü kutlamak için bu etkinliğin düzenlendiğini ancak elleri ve zihniyle beyin ve sinir cerrahisinin temellerini şekillendiren Yaşargil'i anmak için toplandıklarını söyledi.