"Yüzyılın Beyin Cerrahı" Gazi Yaşargil’in Adı Beyinde Bir Bölgeye Verildi
Yüzyılın Beyin Cerrahı' olarak adlandırılan Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil'in adı, beyinde henüz adlandırılmamış bir bölüme verildi.
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Dünya Beyin Cerrahi Akademisi (WANS) İşbirliği Konferansı kapsamında "Yüzyılın Beyin Cerrahı" Gazi Yaşargil için "Yaşargil 100. Yıl Dönümü Sempozyumu" etkinliği yapıldı.
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Gazi Yaşargil'in adı beyinde bir bölgeye verildi.
Gazi Yaşargil kimdir?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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