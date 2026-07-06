Yüzüklerin Efendisi: Devlerin Kibri, Küçük İnsanların Zaferi

Hikâyenin kalbindeki sahneyi düşünün. Elrond’un Konseyi. Ağaçların altında, asırlık bir masanın çevresinde Orta Dünya’nın bütün gücü toplanmıştır. Bilge elfler, gururlu insanlar, sarsılmaz cüceler, bir de büyücü Gandalf. Ortada ise küçük bir kaide üstünde, masum görünüşlü altın bir halka durur: “yüzüklerin efendisi”. Ve büyük güçler bir anda birbirine düşer. Kimin alacağı, kimin saklayacağı, kimin kullanacağı üzerine tartışma alevlenir. Çünkü her biri o yüzüğü kendi davası için kullanabileceğine inanır.

Tam o gürültünün ortasında, kimsenin ciddiye almadığı bir ses yükselir. Köşede oturan, ayakları yere değmeyen Frodo konuşur: “Yüzüğü ben götürürüm.” Salon bir an susar. Çünkü mantık dışıdır bu. En zayıf, en güçsüz, en korunmasız olan, en ölümcül yükü sırtlanmaya talip olmuştur. Ama işin sırrı da tam buradadır. O yüzük büyük güçlerin elinde bir silaha, bir tahta, yeni bir karanlığa dönüşür. Yalnız hırsı olmayanın elinde sadece bir yük olarak kalır. Konsey, en güçlüye değil, en az iktidar isteyene güvenmek zorunda kalır. Ama dikkat edin. Aynı masada, gözlerini o altın halkadan bir türlü alamayan biri daha oturuyor.

Tolkien’in kendi siyaseti tam da buraya oturur. Bir mektubunda şöyle yazmıştı: “Siyasi görüşlerim giderek anarşiye kayıyor. Çünkü insanın en yakışıksız işi başkalarına hükmetmektir, hele o fırsatı arayanlar bunu hiç beceremez.” İktidarı en çok isteyen, ona en az layık olandır. Yüzüğü taşıma hakkını, onu hiç istemeyen kazanır. Tolkien’in bu sezgisini yıllar sonra bir siyaset bilimci koca bir kurama dönüştürecek. Adını aklınızda tutun. James C. Scott. Bu yazı boyunca bize o eşlik edecek.