Yürümek İçin En İyi An: Baharın Keyfini Müziğin Eşliğinde Çıkarmak İçin 15 Harika Şarkı!
Yürümek İçin En İyi An: Baharın Keyfini Müziğin Eşliğinde Çıkarmak İçin 15 Harika Şarkı!
Bahar geldi ve doğanın uyanışıyla birlikte ruhumuzu sarıp sarmalayan bir coşku var. Bu mevsimde dışarı çıkmak, güneşin ışığı altında yürümek veya koşmak gerçekten ruhunuzu besleyen bir deneyim olabilir. İyi bir müzik eşliğinde ise bu deneyim katlanarak artar. İşte baharın taptaze havasını solurken kulaklarınıza çalacak, sizi adeta dans ettirecek 15 harika şarkı:
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1. The Beatles - Here Comes The Sun
2. Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy
3. Sezen Aksu - Yalnızlık Senfonisi
4. Mabel Matiz - Aşk Yok Olmaktır
5. Pharrell Williams - Happy (Video)
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6. Can Bonomo ft. Mabel Matiz - Kalbi Hepten Kırıklara
7. James Brown - I Got You (I Feel Good) (Visualizer)
8. Weezer - Island In The Sun (Official Music Video)
9. The Police - Walking On The Moon (Official Music Video)
10. Evdeki Saat - Uzunlar
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11. Alla Beni Pulla Beni
12. Candan Erçetin - Bahar
13. Nada - Birileri
14. Emre Nalbantoğlu - Şiir Oldum
15. The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling (Official Music Video)
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