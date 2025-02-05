Yurt Odasına Horlayan Bir Arkadaşınız Olduğunu Saniyesinde Unutturacak 13 Şarkı
Yurt Odasına Horlayan Bir Arkadaşınız Olduğunu Saniyesinde Unutturacak 13 Şarkı
Odanın dört bir yanına yayılan o destansı horlama sesiyle baş edemiyor musunuz? Gözlerinizi kapatın, kulaklığınızı takın ve bu listeyle başka bir boyuta ışınlanın. Artık horlama diye bir şey yok, sadece müzik var!
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1. Rammstein - Du Hast
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2. Mehmet Erdem – Hakim Bey
3. AC/DC – Thunderstruck
4. Sezen Aksu – Gülümse
5. Mabel Matiz – A Canım
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6. Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var
7. Adele – Rolling in the Deep
8. Aurora – Runaway
9. Melike Şahin - Uykumun Boynunu Bükme
10. Son Feci Bisiklet - Uyku
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11. Adamlar – Zombi
12. Şebnem Ferah- Deli Kızım Uyan
13. Kurban - Uyut Beni
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