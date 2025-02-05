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Yurt Odasına Horlayan Bir Arkadaşınız Olduğunu Saniyesinde Unutturacak 13 Şarkı

etiket Yurt Odasına Horlayan Bir Arkadaşınız Olduğunu Saniyesinde Unutturacak 13 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 23:23

Odanın dört bir yanına yayılan o destansı horlama sesiyle baş edemiyor musunuz? Gözlerinizi kapatın, kulaklığınızı takın ve bu listeyle başka bir boyuta ışınlanın. Artık horlama diye bir şey yok, sadece müzik var!

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1. Rammstein - Du Hast

2. Mehmet Erdem – Hakim Bey

3. AC/DC – Thunderstruck

4. Sezen Aksu – Gülümse

5. Mabel Matiz – A Canım

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6. Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var

7. Adele – Rolling in the Deep

8. Aurora – Runaway

9. Melike Şahin - Uykumun Boynunu Bükme

10. Son Feci Bisiklet - Uyku

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11. Adamlar – Zombi

12. Şebnem Ferah- Deli Kızım Uyan

13. Kurban - Uyut Beni

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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