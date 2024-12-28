Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar Oldu? 2025 Yurt Dışı Çıkış Harcı Bedeli
Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar Oldu? 2025 Yurt Dışı Çıkış Harcı Bedeli
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından duyurulan 'Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmeyle birlikte birçok kişi, ''Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi? 2025 yurt dışı çıkış harcı bedeli ne kadar? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam mı Geldi?
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