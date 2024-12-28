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Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar Oldu? 2025 Yurt Dışı Çıkış Harcı Bedeli

Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar Oldu? 2025 Yurt Dışı Çıkış Harcı Bedeli

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 12:34

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından duyurulan 'Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmeyle birlikte birçok kişi, ''Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi? 2025 yurt dışı çıkış harcı bedeli ne kadar? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam mı Geldi?

Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam mı Geldi?

GİB'in Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği' ile birlikte yurt dışına çıkış harcının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre yurt dışı çıkış harç tutarına yeniden değerleme oranı uygulanacağı açıklandı.

2025 Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar?

2025 Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar?

2025 yılı için yurt dışı çıkış harcı 710 TL olarak belirlendi. Yeni yılda uygulanacak bu zamla birlikte yurt dışı çıkış harcı bedeli 500 liradan 710 liraya yükselecek. Ayrıca yurt dışı çıkış harcı için 2024 yılına ait pulların 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu.

Yurt Dışı Harcını Kimler Öder?

Yurt Dışı Harcını Kimler Öder?

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yurt dışı çıkış harcını ödemekle mükelleftir. Ancak bazı vatandaşlar bu harçtan muaftır.

Yurt Dışı Çıkış Harcını Kimler Ödemez?

Yurt Dışı Çıkış Harcını Kimler Ödemez?

  • 7 yaşını doldurmamış vatandaşlar,

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar,

  • Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunan kişiler,

  • Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,

  • Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olan bireyler harçtan muaftır.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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