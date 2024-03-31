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Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
31.03.2024 - 20:01

Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitterkullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

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1. Hazırsanız başlıyoruz...

1. Hazırsanız başlıyoruz...
twitter.com

2. Elimizde değil.🥲

2. Elimizde değil.🥲
twitter.com

3. "Balık: Ben ne alaka?"

3. "Balık: Ben ne alaka?"
twitter.com

4. Ne yiyeceğimizi şaşırdık.

4. Ne yiyeceğimizi şaşırdık.
twitter.com

5. Sims karakteri gibi olmamış mı?

5. Sims karakteri gibi olmamış mı?
twitter.com
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6. İzlerken bitlendim.

7. 😱 😱 😱

7. 😱 😱 😱
twitter.com

8. Var bi' hayalimiz:

8. Var bi' hayalimiz:
twitter.com

9. İlk gördüğümde sosis sandım.

9. İlk gördüğümde sosis sandım.
twitter.com

10. Burukaylin de olabilirmiş.🥲

10. Burukaylin de olabilirmiş.🥲
twitter.com
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11. Haftaya görüşmek üzere.👋

11. Haftaya görüşmek üzere.👋
twitter.com

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Bae joo

Orijinal versiyonu da çok güzeldi reyting uğruna bozmazlarsa diziyi son yılların en eğlenceli dizisi olabilir