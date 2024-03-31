Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitterkullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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1. Hazırsanız başlıyoruz...
2. Elimizde değil.🥲
3. "Balık: Ben ne alaka?"
4. Ne yiyeceğimizi şaşırdık.
5. Sims karakteri gibi olmamış mı?
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6. İzlerken bitlendim.
7. 😱 😱 😱
8. Var bi' hayalimiz:
9. İlk gördüğümde sosis sandım.
10. Burukaylin de olabilirmiş.🥲
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11. Haftaya görüşmek üzere.👋
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Orijinal versiyonu da çok güzeldi reyting uğruna bozmazlarsa diziyi son yılların en eğlenceli dizisi olabilir