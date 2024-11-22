Yunus Polislerine Neden Yunus Deniyor? Üniformalarındaki Kırmızı ve Siyah Renklerin Anlamı Şaşırtacak

Yunus polisleri ya da motosikletli polis timleri, İstanbul'da 1993'te kuruldu ve o günden sonra şehirdeki asayişin teminatı oldular. Ama herkesin merak ettiği bir soru var: Bu ekipler neden 'Yunus' olarak adlandırılmış? İşte bu sorunun cevabını anlatıyoruz!

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