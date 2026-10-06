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Cristiano Ronaldo'nun Kaşlarının Son Hali Olay Oldu: Yaptırdığı İşlem Estetik Tartışması Başlattı!

Cristiano Ronaldo'nun Kaşlarının Son Hali Olay Oldu: Yaptırdığı İşlem Estetik Tartışması Başlattı!

Cristiano Ronaldo
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 19:26
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Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Cristiano Ronaldo, bu kez sahadaki performansıyla değil, kaşlarındaki dikkat çekici değişimle gündemde. Son görüntülerinde kaşlarının eskisine kıyasla çok daha koyu ve belirgin görünmesi, ünlü futbolcunun bir estetik uygulamaya başvurduğu iddiasını beraberinde getirdi. 

Ronaldo'nun kaşlarına “altın oran kalıcı makyaj” yaptırdığı öne sürülürken ortaya çıkan görüntü sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Hatta bazı kullanıcılar ve güzellik hesapları, tercih edilen uygulama yerine microblading yapılması gerektiğini savundu. Ronaldo cephesinden ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yıllar içerisindeki değişimi defalarca estetik iddialarına konu olan Cristiano Ronaldo, bu kez kaşlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yıllar içerisindeki değişimi defalarca estetik iddialarına konu olan Cristiano Ronaldo, bu kez kaşlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Futbol kariyerine başladığı ilk yıllardan bu yana dünyanın gözü önünde olan Cristiano Ronaldo'nun yalnızca sahadaki performansı değil, fiziksel değişimi de yıllardır mercek altında. Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer olduğu gençlik yıllarındaki görüntüsüyle bugünkü hali sık sık karşılaştırılan Portekizli yıldız; dişlerinden saçlarına, cildinden yüz hatlarına kadar pek çok farklı estetik iddiasıyla gündeme geldi.

Ronaldo'nun görünümündeki değişiklikler geçmişte estetik uzmanlarının da yorumlarına konu oldu. Bazı uzmanlar yıldız futbolcunun botoks, dolgu ve kaş kaldırma gibi uygulamalara başvurmuş olabileceğini öne sürdü. Ancak bu iddiaların büyük bir bölümü Ronaldo tarafından doğrulanmadı. Şimdilerde ise 41 yaşındaki futbolcunun son görüntülerinde bambaşka bir detay dikkat çekti. Ronaldo'nun kaşlarının önceki görüntülerine kıyasla daha koyu, keskin hatlı ve belirgin görünmesi kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Ardından ünlü futbolcunun kaşlarına yeni bir işlem yaptırdığı iddiası ortaya atıldı.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre Cristiano Ronaldo, kaşlarına “altın oran kalıcı makyaj” uygulaması yaptırdı.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre Cristiano Ronaldo, kaşlarına “altın oran kalıcı makyaj” uygulaması yaptırdı.

Ronaldo'nun son görüntülerinin yayılmasının ardından kaşlarındaki değişimin doğal olmadığı ve bir güzellik uygulamasından kaynaklandığı öne sürüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve güzellik odaklı hesaplar, Ronaldo'nun yüz ölçülerine göre şekillendirilen bir kaş tasarımının ardından kalıcı makyaj yaptırdığını iddia etti.

Fakat ortaya çıkan görünüm herkesi aynı ölçüde ikna etmiş değil. Kaşlarının oldukça koyu ve belirgin görünmesi üzerine bu kez uygulamanın hatalı yapıldığı ve Ronaldo için microblading yönteminin daha uygun olabileceği yönünde yorumlar ortaya çıktı.

Burada önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor. “Altın oran kaş tasarımı” ve “microblading” aynı uygulamayı ifade etmiyor. Altın oran, yüzün ölçülerinden hareketle kaşın biçiminin belirlenmesine dayanırken microblading, doğal kaş kıllarını taklit eden çizgiler oluşturmak amacıyla pigment kullanılan yarı kalıcı bir uygulama. Dolayısıyla Ronaldo'nun gerçekten hangi işlemi yaptırdığı, işlemin “hatalı” olup olmadığı ya da microblading tercih etmesi gerekip gerekmediği konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bunlar şimdilik yıldız futbolcunun son görüntülerinin ardından ortaya atılan iddia ve yorumlardan ibaret.

Ronaldo da kaşlarındaki değişim veya yaptırdığı öne sürülen uygulama hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kesin olan ise yıllardır saçından fiziğine kadar attığı her adımla konuşulan Ronaldo'nun bu kez yalnızca kaşlarıyla bile gündem yaratmayı başardığı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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