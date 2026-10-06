Cristiano Ronaldo'nun Kaşlarının Son Hali Olay Oldu: Yaptırdığı İşlem Estetik Tartışması Başlattı!

Ronaldo'nun son görüntülerinin yayılmasının ardından kaşlarındaki değişimin doğal olmadığı ve bir güzellik uygulamasından kaynaklandığı öne sürüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve güzellik odaklı hesaplar, Ronaldo'nun yüz ölçülerine göre şekillendirilen bir kaş tasarımının ardından kalıcı makyaj yaptırdığını iddia etti.

Fakat ortaya çıkan görünüm herkesi aynı ölçüde ikna etmiş değil. Kaşlarının oldukça koyu ve belirgin görünmesi üzerine bu kez uygulamanın hatalı yapıldığı ve Ronaldo için microblading yönteminin daha uygun olabileceği yönünde yorumlar ortaya çıktı.

Burada önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor. “Altın oran kaş tasarımı” ve “microblading” aynı uygulamayı ifade etmiyor. Altın oran, yüzün ölçülerinden hareketle kaşın biçiminin belirlenmesine dayanırken microblading, doğal kaş kıllarını taklit eden çizgiler oluşturmak amacıyla pigment kullanılan yarı kalıcı bir uygulama. Dolayısıyla Ronaldo'nun gerçekten hangi işlemi yaptırdığı, işlemin “hatalı” olup olmadığı ya da microblading tercih etmesi gerekip gerekmediği konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bunlar şimdilik yıldız futbolcunun son görüntülerinin ardından ortaya atılan iddia ve yorumlardan ibaret.

Ronaldo da kaşlarındaki değişim veya yaptırdığı öne sürülen uygulama hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kesin olan ise yıllardır saçından fiziğine kadar attığı her adımla konuşulan Ronaldo'nun bu kez yalnızca kaşlarıyla bile gündem yaratmayı başardığı!