Cristiano Ronaldo'nun Kaşlarının Son Hali Olay Oldu: Yaptırdığı İşlem Estetik Tartışması Başlattı!
Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Cristiano Ronaldo, bu kez sahadaki performansıyla değil, kaşlarındaki dikkat çekici değişimle gündemde. Son görüntülerinde kaşlarının eskisine kıyasla çok daha koyu ve belirgin görünmesi, ünlü futbolcunun bir estetik uygulamaya başvurduğu iddiasını beraberinde getirdi.
Ronaldo'nun kaşlarına “altın oran kalıcı makyaj” yaptırdığı öne sürülürken ortaya çıkan görüntü sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Hatta bazı kullanıcılar ve güzellik hesapları, tercih edilen uygulama yerine microblading yapılması gerektiğini savundu. Ronaldo cephesinden ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yıllar içerisindeki değişimi defalarca estetik iddialarına konu olan Cristiano Ronaldo, bu kez kaşlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medyada yayılan iddialara göre Cristiano Ronaldo, kaşlarına “altın oran kalıcı makyaj” uygulaması yaptırdı.
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