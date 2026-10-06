Market Fişlerinin Aslında Nasıl Yazıldığını Öğrenince Şaşıracaksınız
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Marketlerde ve kafelerde verilen fişlerdeki yazılar mürekkeple basılmıyor. Görüntü, kâğıdın kendisinde bekleyen kimyasalların ısıyla tepkimeye girmesiyle oluşuyor. Ancak bu yöntem, fişlerin zamanla solmasına ve içerdikleri kimyasallar yüzünden yasaklara konu olmasına da yol açıyor.
Gelin birlikte bakalım.
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Bu kâğıda termal kâğıt deniyor ve fişlerden biletlere kadar pek çok yerde kullanılıyor.
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Baskı kafası kâğıdı ısıttığı anda beyaz kaplama siyaha dönüyor.
Termal kâğıda basılan yazılarda bozulma altı ay gibi kısa bir sürede başlayabiliyor.
Avrupa Birliği'nde termal kâğıtta BPA kullanımı Ocak 2020'de yasaklandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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