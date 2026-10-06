Market Fişlerinin Aslında Nasıl Yazıldığını Öğrenince Şaşıracaksınız

Bu kâğıtlar ısıya ve ışığa duyarlı. Keçeli kalemler, kozmetik ürünler ve bazı plastik dosyalardaki kimyasallarla da tepkimeye girebiliyor. Sonuçta yazılar silikleşip okunmaz hale gelebiliyor ya da kâğıdın bütün yüzeyi kararabiliyor.

Geliştirici hiç kullanmayan yeni bir termal kâğıt türü ise sert güneş ışığında bile solmuyor. Bu kâğıtta ısı, kaplamadaki küçük hava boşluklarını çökertiyor ve alttaki koyu katmanı görünür hale getiriyor.