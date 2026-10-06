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Market Fişlerinin Aslında Nasıl Yazıldığını Öğrenince Şaşıracaksınız

Market Fişlerinin Aslında Nasıl Yazıldığını Öğrenince Şaşıracaksınız

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 19:29
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Marketlerde ve kafelerde verilen fişlerdeki yazılar mürekkeple basılmıyor. Görüntü, kâğıdın kendisinde bekleyen kimyasalların ısıyla tepkimeye girmesiyle oluşuyor. Ancak bu yöntem, fişlerin zamanla solmasına ve içerdikleri kimyasallar yüzünden yasaklara konu olmasına da yol açıyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Bu kâğıda termal kâğıt deniyor ve fişlerden biletlere kadar pek çok yerde kullanılıyor.

Bu kâğıda termal kâğıt deniyor ve fişlerden biletlere kadar pek çok yerde kullanılıyor.

Kâğıdın yüzeyi ince bir kaplamayla örtülü. Bu kaplamada iki temel madde bulunuyor: lökoboya denen renksiz bir boya ve asidik bir geliştirici.

Bu iki madde ısıyla karşılaşmadığı sürece kâğıt beyaz görünüyor.

Baskı kafası kâğıdı ısıttığı anda beyaz kaplama siyaha dönüyor.

Baskı kafası kâğıdı ısıttığı anda beyaz kaplama siyaha dönüyor.

Isınan noktada geliştirici boyaya proton aktarıyor, yani kimyasal bir tepkime gerçekleşiyor. Harfler ve rakamlar kâğıtta bu tepkimeyle beliriyor.

Görüntüyü bu şekilde, yalnızca kâğıdı ısıtarak oluşturan cihazlara doğrudan termal yazıcı deniyor.

Termal kâğıda basılan yazılarda bozulma altı ay gibi kısa bir sürede başlayabiliyor.

Termal kâğıda basılan yazılarda bozulma altı ay gibi kısa bir sürede başlayabiliyor.

Bu kâğıtlar ısıya ve ışığa duyarlı. Keçeli kalemler, kozmetik ürünler ve bazı plastik dosyalardaki kimyasallarla da tepkimeye girebiliyor. Sonuçta yazılar silikleşip okunmaz hale gelebiliyor ya da kâğıdın bütün yüzeyi kararabiliyor.

Geliştirici hiç kullanmayan yeni bir termal kâğıt türü ise sert güneş ışığında bile solmuyor. Bu kâğıtta ısı, kaplamadaki küçük hava boşluklarını çökertiyor ve alttaki koyu katmanı görünür hale getiriyor.

Avrupa Birliği'nde termal kâğıtta BPA kullanımı Ocak 2020'de yasaklandı.

Avrupa Birliği'nde termal kâğıtta BPA kullanımı Ocak 2020'de yasaklandı.

Klasik termal kâğıtlarda geliştirici olarak bisfenol A (BPA) ve bisfenol S (BPS) gibi kimyasallar kullanılıyor. Fişlerde serbest halde bulundukları için, plastik reçinelere bağlı bisfenole göre maruziyete daha açıklar.

Yasağın ardından üreticiler BPA'nın yerine çoğunlukla BPS kullanmaya yöneldi. 2022'de AB'deki termal kâğıtların yüzde 61'inin BPS'li olması bekleniyordu. BPS'nin de insanın üreme ve hormon sistemlerini etkilediğinden şüpheleniliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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