Yunus Emre'nin Küfür Etmesinden Bahar'daki Detaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yunus Emre'nin Küfür Etmesinden Bahar'daki Detaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Nisan Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in nikah sahnesinde yeni bir bilgi ortaya çıktı. Fatih ve Görkem'in yaşı izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
Survivor'dan sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Turabi, yeni bir Survivor önerisiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Öneriyi okuyanlar küçük çaplı bir şaşkınlık yaşadı.
Survivor All Star'da bitmek bilmez cezaların adamı Yunus Emre bir kez daha izleyiciyi şoke etti. Parkurda Hilmi Cem'i motive etmek için ettiği küfrün montajla atılmasının unutulması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
Hafta içi her gün Aslı Hünel'in sunumuyla Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi'nde yapılan ilginç çay sunumu gündem oldu.
Survivor All Star'da toplam 21 ödülden men edilen Yunus Emre en çok ceza alan isim olarak rekor kırdı. Acun Ilıcalı'nın diskalifiye edecekmiş gibi konuşarak azarladığı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden yaşananlara sessiz kalmadı.
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Kanal D ekranlarında 3 sezondur yayınlanan ve ilgiyle izlenen Üç Kız Kardeş için hayranlarını üzecek bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Üç Kız Kardeş'in final tarihi belli oldu.
Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, yaşadığı sakatlık sonucu Survivor All Star'dan ayrılmıştı. Ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı ve Survivor ile ilgili iddialarının ardı arkası kesilmeyen Turabi'nin paylaştığı gençlik fotoğraflarına yazdıkları gündem oldu!
Survivor All Star'da Yunus Emre ne kadar gündem oluyorsa, eşi Beria Özden de dışarıda o kadar konuşuluyor. Survivor'da Aleyna'yla yakınlığıyla bilinen Yunus Emre, eşinden bu konuyla ilgili veto yemişti. Bir YouTube programına katılan Beria Özden, Survivor sonrası Aleyna gibi davranacak kadınlara ne yapacağını açıkladığı hareketle gündem oldu!
NOW ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Kızıl Goncalar tam gaz devam ediyor. Dizi her hafta reytinglerini arttırmaya devam ederken son yükselişin ardından bu başarılarını sette dans ederek kutladılar.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hem dizi ekiplerinin tatile girmesi hem de televizyona olan ilginin düşmesiyle bazı dizi ve programlar tatilde yayınlanmıyor. Bu defa bazı kanallar tatil arasına erken girdi ve bazı diziler bayramdan önce yayınlanmama kararı aldı.
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Star TV'nin iddialı dizisi Ömer yüksek reytinglerle ilk sezonu çok iyi yürütse de senarist değişikliği nedeniyle dizinin gidişatı kötüye gitti ve final kararı kaçınılmaz oldu. Dizinin Gamze'si Gökçe Bahadır, söz konusu final kararı hakkında ilk kez konuştu.
Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Yağmur Sarnıç'ın kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdi.
Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Pınar Saka, yarışma boyunca tartışma yaşadığı ve en sonunda kavga ettiği Sema Aydemir hakkında ilk kez Milliyet'e konuştu.
Show TV'nin televizyona baharı getiren dizisi Bahar enfes bir performansla ekran yolculuğuna devam ederken, dizinin başrolü Demet Evgar, çekimde ayağını burktuğu anda sahneyi bozmadan devam etmesiyle resmen oyunculuk dersi verdi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi pavyon kültürünü ekranlara taşırken, özellikle pavyonda çalışan Dilber karakteriyle kısa sürede viral olmuştu. Sık sık İnci Taneleri dizisine hayranlığını belirten İrem Derici, Yasemin Şefik'in programında Yılmaz Erdoğan'a seslendi.
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NOW ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar her bölümüyle heyecanı bir üst seviyeye çıkartırken, dizinin fragmanında Cüneyd'in Zeynep'in elini tuttuğu anlar ortalığı ayağa kaldırdı.
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