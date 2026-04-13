Yunan Filozof Empedokles'e Ait Dizeler İlk Kez Bulundu

Araştırmacılara göre bu keşfin en önemli yönü, Empedokles’in düşüncelerini ilk kez aracısız biçimde inceleme imkânı sunması.

Bugüne kadar filozofun fikirleri çoğunlukla Platon, Aristoteles ve Plutarkhos gibi isimlerin eserlerinde yer alan alıntılar üzerinden biliniyordu. Bu durum, yorumların eksik ya da taraflı olabileceği anlamına geliyordu.

Yeni bulunan papirüs ise Empedokles’in kendi sözlerini, herhangi bir yorum süzgecinden geçmeden okuma imkânı sunuyor. Üstelik bu metin, Physica’nın bilinen tek doğrudan kopyası olma özelliğini taşıyor.

Bilim insanlarına göre bu keşif, antik metinlerin yeniden ortaya çıkarılması açısından adeta bir “ikinci Rönesans”. Carlig, “Bu, bir bakıma Peter Parsons’ın sözlerini ödünç alırsak, antik edebiyatın ‘ikinci Rönesansı.’ Bu araştırmanın yayımlanması, Empedokles’in öğretisinin ve daha geniş anlamda eserinin anlaşılmasına yeni perspektifler açıyor; filozofu Yunan felsefesi tarihi içinde daha iyi konumlandırmak ve seleflerine ve haleflerine olan ilişkisini daha iyi tanımlamak için” diyor.