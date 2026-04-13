Yunan Filozof Empedokles'e Ait Dizeler İlk Kez Bulundu

Yunan Filozof Empedokles'e Ait Dizeler İlk Kez Bulundu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 15:45

Empedokles, Antik Yunan felsefesinin en önemli isimlerinden biri. Milattan Önce (MÖ) 490-430’da yaşayan Empedokles'e ait dizeler ise ilk kez bulundu. Mısır’daki bir arşivde keşfedilen yaklaşık iki bin yıllık bir papirüs, meşhur filozofun satırlarını günümüze taşıdı.

Kahire'deki 2 bin yıllık papirüs parçasında Empedokles’e ait 30 dize ortaya çıktı.

Kahire'deki 2 bin yıllık papirüs parçasında Empedokles’e ait 30 dize ortaya çıktı.

Arkeofili'nin aktardığı habere göre, Kahire’deki Fransız Doğu Arkeolojisi Enstitüsü’nün arşivlerinde bulunan 2.000 yıllık bir papirüs parçası, MÖ 5. yüzyılın filozofu Empedokles’e ait daha önce yayımlanmamış 30 dizeyi ortaya çıkardı. Bu dizelerin ilk edisyonu, çevirisi ve yorumu Nathan Carlig, Alain Martin ve Olivier Primavesi tarafından derlenen “L’Empédocle du Caire” kitabında yayımlandı.

Bu dizeler, Empedokles’in düşüncelerine doğrudan erişim anlamına geldiği için bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Daha önce filozofun fikirleri yalnızca başka yazarların aktardığı parçalı ve dolaylı alıntılar üzerinden biliniyordu. Araştırmacılara göre bu keşif, erken dönem Yunan düşüncesine dair mevcut anlayışı kökten değiştirebilir!

Dolaylı bilgiler yerine doğrudan metin.

Dolaylı bilgiler yerine doğrudan metin.

Araştırmacılara göre bu keşfin en önemli yönü, Empedokles’in düşüncelerini ilk kez aracısız biçimde inceleme imkânı sunması.

Bugüne kadar filozofun fikirleri çoğunlukla Platon, Aristoteles ve Plutarkhos gibi isimlerin eserlerinde yer alan alıntılar üzerinden biliniyordu. Bu durum, yorumların eksik ya da taraflı olabileceği anlamına geliyordu.

Yeni bulunan papirüs ise Empedokles’in kendi sözlerini, herhangi bir yorum süzgecinden geçmeden okuma imkânı sunuyor. Üstelik bu metin, Physica’nın bilinen tek doğrudan kopyası olma özelliğini taşıyor.

Bilim insanlarına göre bu keşif, antik metinlerin yeniden ortaya çıkarılması açısından adeta bir “ikinci Rönesans”. Carlig, “Bu, bir bakıma Peter Parsons’ın sözlerini ödünç alırsak, antik edebiyatın ‘ikinci Rönesansı.’ Bu araştırmanın yayımlanması, Empedokles’in öğretisinin ve daha geniş anlamda eserinin anlaşılmasına yeni perspektifler açıyor; filozofu Yunan felsefesi tarihi içinde daha iyi konumlandırmak ve seleflerine ve haleflerine olan ilişkisini daha iyi tanımlamak için” diyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
