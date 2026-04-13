Avrupa 40 Bin Gence Ücretsiz Bilet Dağıtıyor: Türkiye'den de Başvuru Yapılıyor!

Euronews'in aktardığına göre, Erasmus+ programının bir girişimi olan DiscoverEU, Avrupa'yı keşfetmek isteyen gençlere 40 binden fazla ücretsiz bilet dağıtacak. Bu program sayesinde gençler, Avrupa’nın kültürel mirasını keşfetme, tarihini yerinde öğrenme ve kıtanın dört bir yanından yaşıtlarıyla tanışma fırsatı elde edecek.

Avrupa Komiseri Glenn Micallef, girişimin gençlerin Avrupa kültürünü keşfetmesini ve ortak değerleri daha derinlemesine kavramasını sağladığını belirterek, 'Bu, pek çok genç için ayrıca ilk kez kendi başına seyahat etme ve Avrupa'nın her köşesinden insanlarla bağ kurma fırsatı anlamına geliyor.' dedi.