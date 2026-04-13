article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Avrupa 40 Bin Gence Ücretsiz Bilet Dağıtıyor: Türkiye'den de Başvuru Yapılıyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 11:09

‘DiscoverEU’ adlı programla 40 bin gence Avrupa gezisi için ücretsiz bilet dağıtılıyor.  Avrupa mimarisini, sanatını, mutfak kültürünü ve çok daha fazlasını keşfetme fırsatı sunan bu programa Türkiye'den de başvurular kabul ediliyor.

Peki DiscoverEU programına nasıl başvuru yapılır?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Avrupa'yı keşfetmek isteyen gençlere ücretsiz bilet dağıtılacak.

Euronews'in aktardığına göre, Erasmus+ programının bir girişimi olan DiscoverEU, Avrupa'yı keşfetmek isteyen gençlere 40 binden fazla ücretsiz bilet dağıtacak. Bu program sayesinde gençler, Avrupa’nın kültürel mirasını keşfetme, tarihini yerinde öğrenme ve kıtanın dört bir yanından yaşıtlarıyla tanışma fırsatı elde edecek.

Avrupa Komiseri Glenn Micallef, girişimin gençlerin Avrupa kültürünü keşfetmesini ve ortak değerleri daha derinlemesine kavramasını sağladığını belirterek, 'Bu, pek çok genç için ayrıca ilk kez kendi başına seyahat etme ve Avrupa'nın her köşesinden insanlarla bağ kurma fırsatı anlamına geliyor.' dedi.

Türkiye'den başvurular da kabul ediliyor!

Program; AB vatandaşlarının yanı sıra İzlanda ve Türkiye gibi Erasmus+ programına dahil olan diğer ülke vatandaşlarının başvurularına da açık. 

Ayrıca kazananlar, koşulları karşılamaları kaydıyla, başvurularına ait onay kodunu paylaşarak yalnız seyahat etmeyi ya da en fazla 4 arkadaşını bu yolculuğa davet etmeyi tercih edebilir.

Peki DiscoverEU başvuruları ne zamana kadar, kimler başvurabilir?

DiscoverEU programına bu sene, 1 Temmuz 2007 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında doğan gençler başvuru yapabilecek. 

Peki Avrupa seyahati ne zaman olacak?

Başarılı olan adaylar, 1 Temmuz 2026 ile 30 Eylül 2027 tarihleri arasında kendi belirleyecekleri en fazla bir aylık süre zarfında, demiryolu gibi çevre dostu ulaşım araçlarıyla Avrupa'yı 30 gün boyunca keşfedebilecek.

Avrupa'da nereye gidilecek?

Program tarafından önceden belirlenen DiscoverEU Kültür Rotası sayesinde bilet sahipleri, ilgi alanları mimari, müzik, güzel sanatlar, tiyatro, moda ve tasarım, halk sanatı ya da yerel mutfak olsun, farklı destinasyonları görebilecek.

Seçilen gençler ayrıca toplu taşıma, kültür etkinlikleri, konaklama, yeme-içme, spor ve katılımcı ülkelerde sunulan diğer hizmetlerde binlerce indirim sağlayan bir indirim kartına sahip olacak.

DiscoverEU başvuru nasıl yapılır?

Programa başvurular 22 Nisan’a kadar açık; ayrıntılı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın