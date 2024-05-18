Yunan Basını Panathinaikos ile Yollarını Ayıran Fatih Terim'i Adeta Topa Tuttu!
Yunan Basını Panathinaikos ile Yollarını Ayıran Fatih Terim'i Adeta Topa Tuttu!
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos’u çalıştıran Teknik Direktör Fatih Terim, görevini bıraktığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Yunan basınından 70 yaşındaki teknik direktöre eleştiriler geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fatih Terimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Yunan ekibindeki görevinden ayrıldığını ifade etmişti..
Terim, açıklamasında, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-25 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" ifadelerini kullanmıştı.
Vedanın ardından Yunanistan'da sporun önde gelen isimleri, Terim için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Athanasiu (Spor FM): "Futbolcuların büyük bölümü Terim’in ayrılmasından memnun. Derin bir nefes alıp rahatlayan oyuncular var."
Kostas Gulis (Sport24): "Kaçınılmaz olan ayrılık, bu kadar gecikmemeli idi. Panati, oyun planı olmayan bir takımdı. Avrupa kupalarına katılmaması tehlikesi büyüktü. Gemi kayalıklara çarpacaktı ve başkan Alafouzos son anda dümeni kırmaya çalıştı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dimitris Konstantinidis: (Gazetta.com): "Türk hoca ilk geldiğinde ‘Karşımda kimin olduğu önemli değil. Çünkü onun karşısında da ben varım ve ben Fatih Terim’im’ havası yaratmaya çalıştı. Ne varki maçlar, şöhret ve rakibi korkutma amaçlı sözlerle kazanılmıyor.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın