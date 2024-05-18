A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan Çok Konuşulacak Açıklamalar!
A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan Çok Konuşulacak Açıklamalar!
Kariyerini İtalya ekibi Inter'de sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024 öncesinde TRT SPOR'un sorularını yanıtladı. Çalhanoğlu, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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2021-2022 sezonundan bu yana İtalya Seri A ekibi Inter'ın formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, TRT SPOR'a röportaj verdi.
Özellikle bu sezon ortaya koyduğu performans ile taraftarların vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen tecrübeli orta saha, Milli Takım'a ve kariyerine dair konuştu.
Yıldız isim, ''Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum'' diyerek sitemde bulundu.
30 yaşındaki futbolcu, Galatasaraylı olduğunu da itiraf etti.
Çalhanoğlu, ayrıca ''Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum'' da dedi.
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