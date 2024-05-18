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A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan Çok Konuşulacak Açıklamalar!

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan Çok Konuşulacak Açıklamalar!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.05.2024 - 17:07

Kariyerini İtalya ekibi Inter'de sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024 öncesinde TRT SPOR'un sorularını yanıtladı. Çalhanoğlu, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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2021-2022 sezonundan bu yana İtalya Seri A ekibi Inter'ın formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, TRT SPOR'a röportaj verdi.

2021-2022 sezonundan bu yana İtalya Seri A ekibi Inter'ın formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, TRT SPOR'a röportaj verdi.

Özellikle bu sezon ortaya koyduğu performans ile taraftarların vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen tecrübeli orta saha, Milli Takım'a ve kariyerine dair konuştu.

Özellikle bu sezon ortaya koyduğu performans ile taraftarların vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen tecrübeli orta saha, Milli Takım'a ve kariyerine dair konuştu.

Yıldız isim, ''Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum'' diyerek sitemde bulundu.

Yıldız isim, ''Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum'' diyerek sitemde bulundu.

'Yurt dışında oynuyorum, burada bana herkes sahip çıkıyor. Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum. Bu durum içimi acıtıyor. Ben milli takımı hiç düşünmeden seçtim. Düşünen oyuncular da var, seçmeyenler de var. Ben her zaman zoru başarmak istedim. Bana Almanya'yı seçersen daha büyük transferler yaparsın dediler ama ben kabul etmedim. Türk bayrağı benim için çok kıymetli. Bunu bilmelerini istiyorum'

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaraylı olduğunu da itiraf etti.

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaraylı olduğunu da itiraf etti.

'Galatasaray'a, Türkiye'ye gelmek istemiyor diye yorumlar çıkmıştı. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Ben sadece bu şartlarda Türkiye'ye gelmek istemediğimi söyledim. Ben düşüncemi paylaşmak istedim, milletimiz de yanlış anladı galiba ya da anlamak istediği gibi anladı. Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gitmek istiyordum ama bizim maçımız var, kupayı kaldıracağımız için gidemedim'

Çalhanoğlu, ayrıca ''Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum'' da dedi.

Çalhanoğlu, ayrıca ''Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum'' da dedi.

'Ben her zaman düşündüğümü ve hissettiğimi söylerim. Türkiye'den bir oyuncu olduğun zaman her zaman 1-0 geriden başlıyorsun. Bu neden böyle bilmiyorum. Kendimizi küçümsememek için bunu söylüyorum. Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum. Tabii ki Rodri veya Toni Kroos gibi oyuncular çok önemli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Benim bir tek o eksiğim var şu an ama onun dışında onlardan uzak olduğumu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem'

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