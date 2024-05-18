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Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcusu Alex de Souza Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu!

Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcusu Alex de Souza Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.05.2024 - 16:33 Son Güncelleme: 18.05.2024 - 16:52

Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yolları ayıracak olan Antalyaspor'da Alex de Souza için geri sayım başladı. Kırmızı-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni teknik direktörlerinin Brezilyalı yıldız olacağının sinyalini verdi ardından da Kulüp Başkan Vekili Alkan Evren resmi açıklamayı yaptı.

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Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-1'lik Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamayla Akdeniz ekibine vedasını duyurmuştu.

Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-1'lik Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamayla Akdeniz ekibine vedasını duyurmuştu.

Yalçın, kulüp yönetimine ve taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etmişti. 👇

Yalçın, kulüp yönetimine ve taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etmişti. 👇

'Geldiğimizde puan bandı 50, hedef ise ilk 10'du. Sıkıntılı bir süreç geçirdik. Transfer yasağı vardı ve giden oyuncularımız oldu. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Genel duruma baktığımızda güzel bir sezon geçirdik. Özellikle başkan Sinan Boztepe'ye ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İş ve dostluk başka bir şey. Burada iyi bir dostluk kurduk. Hedefimizi yakaladık. İnşallah önümüzdeki sezon yeni bir teknik adam, yeni bir oyuncu kadrosu ile güzel bir Antalyaspor izler herkes.'

Akdeniz ekibi, bugün yaptığı paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı. Paylaşımda Brezilya bayrağı, doktor, ve kum saati emojilerine yer verildi.

Akdeniz ekibi, bugün yaptığı paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı. Paylaşımda Brezilya bayrağı, doktor, ve kum saati emojilerine yer verildi.
twitter.com

Paylaşımın ardından Kulüp Başkan Vekili Alkan Evren, Alex de Souza'yı resmen açıkladı!

Paylaşımın ardından Kulüp Başkan Vekili Alkan Evren, Alex de Souza'yı resmen açıkladı!

'Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim.'

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