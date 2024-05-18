Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcusu Alex de Souza Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu!

'Geldiğimizde puan bandı 50, hedef ise ilk 10'du. Sıkıntılı bir süreç geçirdik. Transfer yasağı vardı ve giden oyuncularımız oldu. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Genel duruma baktığımızda güzel bir sezon geçirdik. Özellikle başkan Sinan Boztepe'ye ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İş ve dostluk başka bir şey. Burada iyi bir dostluk kurduk. Hedefimizi yakaladık. İnşallah önümüzdeki sezon yeni bir teknik adam, yeni bir oyuncu kadrosu ile güzel bir Antalyaspor izler herkes.'