Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcusu Alex de Souza Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu!
Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcusu Alex de Souza Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu!
Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yolları ayıracak olan Antalyaspor'da Alex de Souza için geri sayım başladı. Kırmızı-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni teknik direktörlerinin Brezilyalı yıldız olacağının sinyalini verdi ardından da Kulüp Başkan Vekili Alkan Evren resmi açıklamayı yaptı.
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Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-1'lik Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamayla Akdeniz ekibine vedasını duyurmuştu.
Yalçın, kulüp yönetimine ve taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etmişti. 👇
Akdeniz ekibi, bugün yaptığı paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı. Paylaşımda Brezilya bayrağı, doktor, ve kum saati emojilerine yer verildi.
Paylaşımın ardından Kulüp Başkan Vekili Alkan Evren, Alex de Souza'yı resmen açıkladı!
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