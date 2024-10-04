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Yumuşak Sesiyle Ruhunu Saracak Çelik'in 12 Süper Ötesi Şarkısı

etiket Yumuşak Sesiyle Ruhunu Saracak Çelik'in 12 Süper Ötesi Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 23:45

Çelik, yumuşak sesi ve duygusal melodileriyle dinleyicilerini adeta sarıp sarmalayan bir sanatçı. Şarkıları, içten sözleri ve etkileyici ritimleriyle ruhumuza dokunuyor. İşte, yumuşak sesiyle ruhunu saracak Çelik'in 12 şarkısı.

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