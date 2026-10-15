YouTube Premium'a Sesli Kitap Geliyor, Spotify ve Audible'a Rakip Olacak

AAP verilerine göre ABD'de dijital sesli kitap satışları geçen yıl 1 milyar doları aştı ve 2016'daki 265 milyon doların yaklaşık 3,8 katına ulaştı. Haberlere göre Spotify, sesli kitap hizmetini 22 pazardan yıl sonuna kadar 180'den fazla pazara genişletmeyi planlıyor ve son bir yılda aylık sesli kitap dinleyicisi sayısını yüzde 40 artırdı. Yayıncılar ise lisanslı bir hizmetin platformda paylaşılan izinsiz sesli kitapların yerini almasını ve YouTube'un geniş kitlesinin kitap satışlarına yeni bir gelir kapısı açmasını bekliyor.