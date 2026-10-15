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YouTube Premium'a Sesli Kitap Geliyor, Spotify ve Audible'a Rakip Olacak

YouTube Premium'a Sesli Kitap Geliyor, Spotify ve Audible'a Rakip Olacak

Youtube
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 22:56
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YouTube, Premium aboneliğine lisanslı sesli kitaplar eklemek için yayıncılarla görüşüyor. Wall Street Journal'ın haberine göre özellik 2027'de kullanıma sunulabilir. Platformun bu hamleyle sesli kitap pazarının liderleri Spotify ve Amazon'un Audible hizmetine rakip olması hedefleniyor.

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YouTube sesli kitap için yayıncılarla görüşüyor.

YouTube sesli kitap için yayıncılarla görüşüyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre Alphabet'in video platformu son aylarda büyük yayıncılarla sesli kitap hizmeti üzerine görüştü. Anlaşmalar tamamlanırsa Premium aboneleri lisanslı sesli kitapları mevcut üyelikleri kapsamında, ek ücret ödemeden dinleyebilecek. YouTube'un özelliği, şu anda video ve müziğe erişim sağlayan ve aylık 15,99 dolar olan reklamsız Premium paketine dahil etmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Sesli kitap pazarında rekabet kızışıyor.

Sesli kitap pazarında rekabet kızışıyor.

AAP verilerine göre ABD'de dijital sesli kitap satışları geçen yıl 1 milyar doları aştı ve 2016'daki 265 milyon doların yaklaşık 3,8 katına ulaştı. Haberlere göre Spotify, sesli kitap hizmetini 22 pazardan yıl sonuna kadar 180'den fazla pazara genişletmeyi planlıyor ve son bir yılda aylık sesli kitap dinleyicisi sayısını yüzde 40 artırdı. Yayıncılar ise lisanslı bir hizmetin platformda paylaşılan izinsiz sesli kitapların yerini almasını ve YouTube'un geniş kitlesinin kitap satışlarına yeni bir gelir kapısı açmasını bekliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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