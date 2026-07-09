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Yolun Sonunda Saklı Bir Huzur Arayanların Keşfetmesi Gereken 8 Ege Rotası

etiket Yolun Sonunda Saklı Bir Huzur Arayanların Keşfetmesi Gereken 8 Ege Rotası

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 13:01
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Kalabalık plajlar, şezlong savaşları ve her köşesi keşfedilmiş tatil beldeleri sana göre değilse doğru yerdesin. Ege'nin kendi ritmini koruyan, sabahları kuş sesleriyle uyanabileceğin ve gün batımını sessizce izleyebileceğin köşeleri hâlâ var. Kimi zeytin ağaçlarının gölgesine saklanmış, kimi ise uzun yolların sonunda ödül gibi karşına çıkıyor. Eğer bu yaz rotanı biraz daha sakinliğe, biraz daha doğallığa çevirmek istiyorsan, listemizdeki yerler tam sana göre olabilir. Birlikte bakmaya ne dersin?

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1. Söğütköy

1. Söğütköy

Marmaris'in kalabalığını geride bırakıp Selimiye ve Bozburun'u geçtikten sonra ulaşılan Söğütköy, adeta yolun sonunda bekleyen bir ödül gibi. Burası denizin ve rüzgarın hakimiyetinde yaşayan bir yer. Mavi tur teknelerinin uğrak noktalarından biri olan köy, berrak denizi ve sakin koylarıyla dikkat çekiyor. Gün batımı saatlerinde gökyüzünün aldığı renkler ise fotoğraf filtresi kullanmaya gerek bırakmıyor. Şehirden gerçekten uzaklaşmak isteyenlerin ilk bakması gereken yerlerden biri.

2. Ayvalık

2. Ayvalık

Ayvalık'ın en güzel tarafı, gösteriş yapmaya çalışmaması. Taş evlerin sıralandığı sokaklar, denizden gelen iyot kokusu ve yıllardır aynı yerde duran zeytin ağaçları bölgenin karakterini oluşturuyor. Burada yapılacak en güzel şeylerden biri plansız dolaşmak. Bir sokak seni eski bir fırına çıkarırken diğeri deniz manzaralı bir kahve molasına götürebiliyor. Kalabalık ve kaotik tatillerden sıkıldıysan burayı deneyebilirsin.

3. Yalıkavak

3. Yalıkavak

Bodrum denince birçok kişinin aklına yoğun plajlar ve hareketli geceler geliyor. Ancak Yalıkavak'ın bazı noktaları bu algının oldukça dışında bir deneyim sunuyor. Koy manzaralarına hakim tepeler, sessiz sokaklar ve gün batımını izlemek için harika noktalar burada bir araya geliyor. Marina bölgesine yakın olmasına rağmen kalabalıktan uzak kalabilen alanlar bulmak mümkün. Özellikle biraz mahremiyet arayanlar için oldukça cazip bir seçenek.

4. Bozburun

4. Bozburun

Bozburun'da insanı etkileyen şey doğallığın kendisi oluyor. Ahşap teknelerin süslediği sahil şeridi ve sakin koylar bölgenin en büyük çekim noktaları arasında. Deniz oldukça temiz ve berrak olduğu için günün büyük kısmını suda geçirmek isteyenler için ideal. Akşamları ise sahil boyunca uzanan küçük işletmeler keyifli bir atmosfer yaratıyor. Bazen iyi bir tatilin tek ihtiyacı gerçekten de sessizlik olabiliyor.

5. Assos

5. Assos

Assos'un en büyük avantajlarından biri, hem deniz hem tarih hem de sakinlik sunabilmesi. Athena Tapınağı çevresinden izlenen manzara, Ege'nin en etkileyici görüntülerinden biri olarak kabul ediliyor. Taş sokaklarda yürürken geçmişin izleri her adımda hissediliyor. Bölgenin küçük işletmeleri de bu samimi havayı destekliyor. Gürültülü tatil anlayışından uzaklaşmak isteyenler için oldukça güçlü bir alternatif.

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6. Akyaka

6. Akyaka

Gökova Körfezi'nin en sevilen noktalarından biri olan Akyaka, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin favorileri arasında. Azmak Nehri boyunca yapılan tekne turları bölgeyi farklı bir açıdan keşfetme fırsatı sunuyor. Çam ormanları ve temiz hava, yaz sıcaklarını daha katlanılabilir hale getiriyor. Bölgenin kendine özgü mimarisi de ayrı bir karakter kazandırıyor. Huzur ve hareket arasında güzel bir denge arıyorsan seni böyle alalım.

7. Foça

7. Foça

Foça'nın en güzel taraflarından biri samimiyetini kaybetmemiş olması. Balıkçı tekneleriyle çevrili sahili ve sakin sokakları bölgeye güçlü bir karakter kazandırıyor. Burada uzun uzun yürümek bile başlı başına bir aktiviteye dönüşüyor aslında. Deniz kenarında oturup gün batımını izlemeyi seviyorsan burası tam sana göre bir yer.

8. Selimiye

8. Selimiye

Son yıllarda popülerliği artsa da Selimiye hala sakin karakterini korumayı başarıyor. Deniz kıyısındaki küçük işletmeler ve sahil boyunca uzanan yürüyüş rotaları bölgeye ayrı bir hava katıyor. Sabahları deniz kenarında kahvaltı yapmak burada neredeyse bir kural haline gelmiş durumda. Gün batımı saatlerinde ise manzara çok daha etkileyici bir görünüm kazanıyor. Selimiye'nin huzurlu yapısı ilgini çekiyorsa hiç bekleme!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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