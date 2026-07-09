Yolun Sonunda Saklı Bir Huzur Arayanların Keşfetmesi Gereken 8 Ege Rotası
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kalabalık plajlar, şezlong savaşları ve her köşesi keşfedilmiş tatil beldeleri sana göre değilse doğru yerdesin. Ege'nin kendi ritmini koruyan, sabahları kuş sesleriyle uyanabileceğin ve gün batımını sessizce izleyebileceğin köşeleri hâlâ var. Kimi zeytin ağaçlarının gölgesine saklanmış, kimi ise uzun yolların sonunda ödül gibi karşına çıkıyor. Eğer bu yaz rotanı biraz daha sakinliğe, biraz daha doğallığa çevirmek istiyorsan, listemizdeki yerler tam sana göre olabilir. Birlikte bakmaya ne dersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Söğütköy
2. Ayvalık
3. Yalıkavak
4. Bozburun
5. Assos
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Akyaka
7. Foça
8. Selimiye
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın