Yolun Sonunda Saklı Bir Huzur Arayanların Keşfetmesi Gereken 8 Ege Rotası

Kalabalık plajlar, şezlong savaşları ve her köşesi keşfedilmiş tatil beldeleri sana göre değilse doğru yerdesin. Ege'nin kendi ritmini koruyan, sabahları kuş sesleriyle uyanabileceğin ve gün batımını sessizce izleyebileceğin köşeleri hâlâ var. Kimi zeytin ağaçlarının gölgesine saklanmış, kimi ise uzun yolların sonunda ödül gibi karşına çıkıyor. Eğer bu yaz rotanı biraz daha sakinliğe, biraz daha doğallığa çevirmek istiyorsan, listemizdeki yerler tam sana göre olabilir. Birlikte bakmaya ne dersin?