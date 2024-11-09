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Yollarda Hayat Bulanlar: Uzun Otobüs Yolculuklarını Keyfe Dönüştürecek 15 Harika Parça!

etiket Yollarda Hayat Bulanlar: Uzun Otobüs Yolculuklarını Keyfe Dönüştürecek 15 Harika Parça!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 19:48

Uzun otobüs yolculuklarının ayrı bir tadı var, değil mi? Yollar uzadıkça düşüncelere dalar, camdan akıp giden manzaralarla ruhumuzu dinleriz. Hele ki kulaklıklarımızda doğru şarkılar çalıyorsa, her şey bir film sahnesine dönüşür! Yolda olmanın keyfini çıkarmak, her melodide yeni bir hayale dalmak için işte tam da sana göre 15 parça! Hadi, koltuğuna yaslan, cam kenarını kap ve bu yolda kaybolmaya hazır ol…

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1. Fikri Karayel - Hayal Edemezsin

2. Kargo - Yıllar Sonra

3. Can Bonomo - Ölesim Var

4. Barış Diri - Yine Gönlüm Karardı

5. Cihan Mürtezaoğlu - Bitsin Bu Delilik

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6. Mor ve Ötesi - Aşk İçinde

7. Pinhâni - Dünyadan Uzak

8. Evdeki Saat - Uzunlar

9. Kıraç - Sevme

10. Yok Öyle Kararlı Şeyler - Yolların Sonundayım

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11. İhtiyaç Molası - Of

12. Ahmak - Yanmam Lazım

13. Gündoğarken - Gördüğüme Sevindim

14. Adamlar - Derine İndik

15. Deniz Tekin - Bende Bir Problem Var

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