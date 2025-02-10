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Yolda Yürürken Klip Çekiyormuş Hissi Veren 15 The Weeknd Parçası

etiket Yolda Yürürken Klip Çekiyormuş Hissi Veren 15 The Weeknd Parçası

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 00:14

Yolda yürürken bir anda kendinizi Oscar’a aday bir klip yönetmeni gibi hissettiğiniz o anlar... Ayakkabılar sahne, kaldırım podyum ve tabii ki The Weeknd şarkıları da bu dramatik anların olmazsa olmazı! Haydi sahne başlasın!

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1. Blinding Lights

2. Save Your Tears

3. Can't Feel My Face

4. Starboy (feat. Daft Punk)

5. I Feel It Coming (feat. Daft Punk)

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6. The Hills

7. Call Out My Name

8. In Your Eyes

9. Out of Time

10. Earned It

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11. After Hours

12. Party Monster

13. Reminder

14. Is There Someone Else?

15. Wicked Games

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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