Yolda Yürürken Klip Çekiyormuş Hissi Veren 15 The Weeknd Parçası
Yolda Yürürken Klip Çekiyormuş Hissi Veren 15 The Weeknd Parçası
Yolda yürürken bir anda kendinizi Oscar’a aday bir klip yönetmeni gibi hissettiğiniz o anlar... Ayakkabılar sahne, kaldırım podyum ve tabii ki The Weeknd şarkıları da bu dramatik anların olmazsa olmazı! Haydi sahne başlasın!
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1. Blinding Lights
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2. Save Your Tears
3. Can't Feel My Face
4. Starboy (feat. Daft Punk)
5. I Feel It Coming (feat. Daft Punk)
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6. The Hills
7. Call Out My Name
8. In Your Eyes
9. Out of Time
10. Earned It
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11. After Hours
12. Party Monster
13. Reminder
14. Is There Someone Else?
15. Wicked Games
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