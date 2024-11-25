Yolda Havalı Havalı Yürüyüp Kendi Klibinizi Çekerken Özgüveninizi Artıracak 13 Şarkı
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Yolda Havalı Havalı Yürüyüp Kendi Klibinizi Çekerken Özgüveninizi Artıracak 13 Şarkı
Yapması hem çok eğlenceli hem de en komik aktivitelerden biri de kendi kendimize klip çekmek olabilir! 😅 Bunu yaparken asla utanma duygunuz olmasın çünkü aklınızın içindekileri sadece siz biliyorsunuz.
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1. Gangsta's Paradise
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2. Only
3. Dark Horse
4. We Found Love
5. Timber
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6. Bad Romance
7. Gimme More
8. Look At Me
9. Animals
10. Gasolina
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