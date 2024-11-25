onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yolda Havalı Havalı Yürüyüp Kendi Klibinizi Çekerken Özgüveninizi Artıracak 13 Şarkı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket Yolda Havalı Havalı Yürüyüp Kendi Klibinizi Çekerken Özgüveninizi Artıracak 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 17:18

Yapması hem çok eğlenceli hem de en komik aktivitelerden biri de kendi kendimize klip çekmek olabilir! 😅 Bunu yaparken asla utanma duygunuz olmasın çünkü aklınızın içindekileri sadece siz biliyorsunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Gangsta's Paradise

2. Only

3. Dark Horse

4. We Found Love

5. Timber

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bad Romance

7. Gimme More

8. Look At Me

9. Animals

10. Gasolina

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Murder In My Head

12. Sahara

13. Yeah

14. On The Floor

pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın