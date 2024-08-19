Yol Verme Tartışması Sonrası Silahla Araç Durduran Sivil Polise Soruşturma Açıldı!
Yol Verme Tartışması Sonrası Silahla Araç Durduran Sivil Polise Soruşturma Açıldı!
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Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen olayda Emre Akgül isimli sürücü trafikte ilerleyen sivil polis memuruyla yol verme tartışması yaşadı.
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Araç kamerasına yansıyan görüntülerde; Akgül ve polis memurunun kornaya basmayla başlayan tartışmasının yol verme süreciyle devam ettiği görüldü. Akgül aracını başka bir trafik ekibinin yanına çekip durarken sürücüye dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle trafik cezası yazıldı.
Akgül'ün silah çekerek kendisini durduran polis memurundan şikayetçi olması sonrası ise adli ve idari soruşturma başlatıldı.
İşte o anlar ⬇️
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