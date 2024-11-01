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Yol Kenarında Duran Yavru Köpeği Arabaların Tehlikesinden Kurtaran Koca Yürekli Hayvansever

Yol Kenarında Duran Yavru Köpeği Arabaların Tehlikesinden Kurtaran Koca Yürekli Hayvansever

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.11.2024 - 14:34

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Patili dostlarımızın bazen bizim yardımımıza ihtiyacı oluyor. O anlarda arkasını dönüp gitmek yerine yardım eli uzatanların ise hakkı nasıl ödenir bilemiyoruz. @cizreli_pati_dostu adlı TikTok kullanıcısı da o yardımseverlerden biri.

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Arabaların hızla geçtiği yol kenarında çaresizce bekleyen yavru köpeği kurtaran adam örnek davranış sergiledi.

Arabaların hızla geçtiği yol kenarında çaresizce bekleyen yavru köpeği kurtaran adam örnek davranış sergiledi.

Yavruyu oradan aldıktan sonra güvenli bir alana götürmeyi de ihmal etmedi.

Yavruyu oradan aldıktan sonra güvenli bir alana götürmeyi de ihmal etmedi.

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Cindirella Man

Bu güzel de !! Bu Cizreli koca yürekli adam falan var ya acaba seçimlerde kime oy veriyor o zamanda ona koca yürekli diyebilirmiyiz yoksa küfür mü ederiz ak... Devamını Gör