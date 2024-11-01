Yol Kenarında Duran Yavru Köpeği Arabaların Tehlikesinden Kurtaran Koca Yürekli Hayvansever

Patili dostlarımızın bazen bizim yardımımıza ihtiyacı oluyor. O anlarda arkasını dönüp gitmek yerine yardım eli uzatanların ise hakkı nasıl ödenir bilemiyoruz. @cizreli_pati_dostu adlı TikTok kullanıcısı da o yardımseverlerden biri.