Yol Kenarında Duran Yavru Köpeği Arabaların Tehlikesinden Kurtaran Koca Yürekli Hayvansever

Patili dostlarımızın bazen bizim yardımımıza ihtiyacı oluyor. O anlarda arkasını dönüp gitmek yerine yardım eli uzatanların ise hakkı nasıl ödenir bilemiyoruz. @cizreli_pati_dostu adlı TikTok kullanıcısı da o yardımseverlerden biri.
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Arabaların hızla geçtiği yol kenarında çaresizce bekleyen yavru köpeği kurtaran adam örnek davranış sergiledi.
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Yavruyu oradan aldıktan sonra güvenli bir alana götürmeyi de ihmal etmedi.
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Bu güzel de !! Bu Cizreli koca yürekli adam falan var ya acaba seçimlerde kime oy veriyor o zamanda ona koca yürekli diyebilirmiyiz yoksa küfür mü ederiz ak... Devamını Gör