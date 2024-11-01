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İçerik Üreticisi İlker Gümüşoluk’tan Güldüren Parodi Videosu!

İçerik Üreticisi İlker Gümüşoluk’tan Güldüren Parodi Videosu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.11.2024 - 14:01

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Komedi videolarıyla hayatımıza giren İlker Gümüşoluk, videolarında yansıtacağı karakter için harika oyunculuklar sergiliyor. Şimdiyse evde gün olduğunda evin erkeklerinin yaşadıklarını canlandırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Eskisi kadar sıkça yapılmasa da gün adeti kimi evlerde devam ediyor. Sohbetin dibine vurulan, yemeklerin masaları donattığı o günlerde evin erkekleri araya girmeyi pek tercih etmiyor.

Eskisi kadar sıkça yapılmasa da gün adeti kimi evlerde devam ediyor. Sohbetin dibine vurulan, yemeklerin masaları donattığı o günlerde evin erkekleri araya girmeyi pek tercih etmiyor.

Aynen İlker Gümüşoluk’un canlandırdığı gibi sakin bir odaya geçerek yemeklerini yiyor, misafirlerin gitmesini bekliyor.

Aynen İlker Gümüşoluk’un canlandırdığı gibi sakin bir odaya geçerek yemeklerini yiyor, misafirlerin gitmesini bekliyor.

Gümüşoluk da 10/10 tespitleriyle o anları böyle canlandırdı 👇

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