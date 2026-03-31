Yok Böyle Oranlar! Haftalık Reytinglerde Özeti En Çok İzlenen Yerli Diziler

31.03.2026 - 09:32

Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki yeni bölüm mücadelesini takip ediyoruz. Fakat bazı dizilerin özetleri şoke eden başarılar elde ediyor. 23-29 Mart haftasında özeti en yüksek reytingi elde eden 10 yerli diziyi sizler için sıraladık. Bakalım Taşacak Bu DenizUzak Şehir, Yeraltı, Eşref Rüya yarışında kazanan hangi dizi oldu?

Taşacak Bu Deniz'in en çok reyting alan dizi olduğu haftalık reyting sonuçları açıklandı. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz rekabetinde Taşacak Bu Deniz açık ara farkla zirveye oturdu. Diziler yeni bölümleriyle fark yaratırken bazı diziler özetleriyle öne çıkıyor. 23-29 Mart haftalık reytinglerinde bazı yerli diziler özet bölümleriyle yine farkını ortaya koydu. Biz de bu 10 diziyi sizler için derledik.

23-29 Mart haftasında TOTAL kategorisinde özeti en çok izlenen yerli diziler:

1. Uzak Şehir - 7.27

2. Taşacak Bu Deniz - 7.02

3. Yeraltı - 5.11

4. Eşref Rüya - 4.30

5. A.B.İ. - 4.15

6. Sevdiğim Sensin - 3.78

7. Güller ve Günahlar - 3.50

8. Halef: Köklerin Çağrısı - 3.15

9. Teşkilat - 3.08

10. Kızılcık Şerbeti - 2.95

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
