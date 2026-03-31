Başrol Krizi Yaşanmıştı: Bir Kadın Oyuncu Yeraltı Dizisinden Ayrılıyor!

Merve Ersoy - TV Editörü
31.03.2026 - 09:05

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren Yeraltı dizisi daha ikinci bölümünde reyting zirvesini kapmıştı. Ancak dizide başrol krizi yaşandığı iddia edilmiş, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan arasında bir sorun yaşandığı bilgisi kulislerden sızmıştı. Birsen Altuntaş, isim vermeden bir kadın oyuncunun bu hafta diziden ayrılacağını açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Yeraltı dizisinde Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan arasında başrol krizi yaşandığı iddia edilmişti.

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş'la olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırmış; ardından Sümeyye Aydoğan, Deniz Can Aktaş'la fotoğraf paylaşmıştı. Kulislerden sızan iddialara göre Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan arasında bir kriz yaşanmış ve Deniz Can Aktaş partner olarak Sümeyye Aydoğan'ı tercih etmişti. Ancak iddiaları doğrulayacak hiçbir gelişme yaşanmadı. Dizi yükselerek yayınlanmaya devam etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Yeraltı'nın bu hafta yayınlanacak bölümünde bir kadın oyuncunun diziden ayrılacağını açıkladı.

Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünün finalinde bir kadın karakter ölerek diziye veda edecek. Ancak hangi karakter olacağı açıklanmasa da izleyiciler karakterin Ekin Aksoy'un canlandırdığı Pınar karakteri olduğunu düşündüler.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
