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Yok Böyle Liste: Barack Obama'nın Yazın Dinlediği Şarkılar Listesinden En İyi 16 Şarkı

etiket Yok Böyle Liste: Barack Obama'nın Yazın Dinlediği Şarkılar Listesinden En İyi 16 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 17:01

Barack Obama yazın dinlediği şarkılar listesini yayınladı! Listede yok yok! Bakalım hepimizin takip ettiği hangi şarkıcılar ve şarkılar bu listede?

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1. Tems - Love Me JeJe

2. Artemas - I Like To Way You Kiss Me

3. Tommy Richman - Million Dolar Baby

4. Hope Tala - I Can't Even Cry

5. Blackstreet - No Diggity ft. Dr. Dre, Queen Pen

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6. ENNY - Charge It

7. Calimossa - What's In The Tea?

8. PJ Morton ft. JoJo - Say So

9. Cleo Sol - Why Don't You

10. H.E.R. - Process

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11. Saweetie - My Best

12. Tyla & Gunna & Skillibeng - Jump

13. Rema - YAYO

14. Common ft. Dwele - The People

15. Bob Dylan - Silvio

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16. Beyonce - Texas Hold 'Em

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