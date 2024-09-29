Yok Böyle Liste: Barack Obama'nın Yazın Dinlediği Şarkılar Listesinden En İyi 16 Şarkı
Yok Böyle Liste: Barack Obama'nın Yazın Dinlediği Şarkılar Listesinden En İyi 16 Şarkı
Barack Obama yazın dinlediği şarkılar listesini yayınladı! Listede yok yok! Bakalım hepimizin takip ettiği hangi şarkıcılar ve şarkılar bu listede?
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1. Tems - Love Me JeJe
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2. Artemas - I Like To Way You Kiss Me
3. Tommy Richman - Million Dolar Baby
4. Hope Tala - I Can't Even Cry
5. Blackstreet - No Diggity ft. Dr. Dre, Queen Pen
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6. ENNY - Charge It
7. Calimossa - What's In The Tea?
8. PJ Morton ft. JoJo - Say So
9. Cleo Sol - Why Don't You
10. H.E.R. - Process
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11. Saweetie - My Best
12. Tyla & Gunna & Skillibeng - Jump
13. Rema - YAYO
14. Common ft. Dwele - The People
15. Bob Dylan - Silvio
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