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Yoğun Çalışan Beyaz Yakalılar Sözümüz Size: Enerjinizi Gün Boyu Yüksek Tutacak 11 Atıştırmalık Tarifi

etiket Yoğun Çalışan Beyaz Yakalılar Sözümüz Size: Enerjinizi Gün Boyu Yüksek Tutacak 11 Atıştırmalık Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 20:01

9-6 çalışırken gün içinde yemek yapmak şöyle dursun aperitif bir şeyler hazırlamak bile sizin için büyük bir külfet olabilir. Hazırlaması, pişirlemesi, temizlemesi diyip üşenirken sürekli paketli gıda tüketmek ise hem kilonuzu hem sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Neyse ki evde şıp diye hazırlayabileceğiniz leziz mi leziz önerilerimiz var.

İşte denemeyenin pişman olduğu o pratik tarifler! 😋

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1. Dana Köfte

1. Dana Köfte

Atıştırmalık denilince aklınıza ilk gelen şey köfte olmayabilir. Ama bu tarifle hem besleyici bir ara öğün tüketebilir hem de pratik sofralar kurabilirsiniz. ✌️

Hazırlama süresi: 6 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 200 gram sığır kıyması

  • 1 çorba kaşığı soya sosu

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karabiber

  • 125 gram mısır konservesi

  • 2 çorba kaşığı mısır nişastası

  • 1 çorba kaşığı sarımsak

  • 1 çorba kaşığı doğranmış zencefil

  • 125 gram bezelye konservesi

  • 1 çorba kaşığı susam yağı

Yapılışı:

1. Derin bir kasede kıymayı ve diğer malzemeleri karıştırın.

2. Hazırladığınız karışımdan ortalama 12 parça çıkacak şekilde köfteler yapın.

3. Köfteleri vaktiniz varsa 1-2 saat buzdolabında bekletebilir veya bu adımı tamamen atlayabilirsiniz.

4. Köfteleri Philips Airfryer 7000 XXL haznesine koyup 8 dakika boyunca pişirin ve sıcak sıcak servis edin. Cihazın Rapid Combi Air teknolojisi, bütün köfteleri ideal sıcaklıkta yüksek verimle pişirerek dışını çıtır çıtır, içini ise yumuşacık ve leziz tutacak. ✌️

Bu muhteşem lezzeti listemizdeki diğer atıştırmalıklarla birlikte servis etmeyi unutmayın. 😎

2. Kızarmış Lor Topları

2. Kızarmış Lor Topları

Çıtır mı çıtır akışkan içi dolgulu lor toplarına kim 'Hayır' diyebilir ki? İşte sizi her davette öne çıkaracak o tarif! 

Hazırlama Süresi: 8 dk

Pişirme Süresi: 8 dk

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 125 gram un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 125 gram lor peyniri

  • 50 gram şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 10 gram tereyağı

  • 10 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1.Unu kabartma tozu ile birleştirin. Başka bir kasede ise lor, yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı karıştırın. Un karışımını lor karışımına ekleyip hafif yapışkan bir hamur elde edin.

2.Kaşık yardımı ile minik toplar oluşturun ve Philips Airfryer 7000 XXL haznesine topları yan yana yerleştirin. Toplar piştiğinde şişeceğinden aralarında biraz boşluk bırakın. 

3. Topları %99 daha az yağ gerektiren yağsız pişirme teknolojisinden faydalanarak altın rengine ulaşana kadar belirtilen derecede pişirin. Bu teknoloji sayesinde klasik kızartmaya kıyasla hem daha az yağ harcayacak hem de çok daha fit atıştırmalıklar hazırlayacaksınız. Harika değil mi? ✌️ 

4.Sıcak topları bir kasede tereyağı ile karıştırın ve üzerlerine pudra şekeri serpin. 

Dilerseniz cihazın sıcak tutma modunu aktif hale getirerek toplarınızı sonrası için de ayırabilirsiniz. Afiyet olsun! 😉

3. Çıtır Brokoli Topları

3. Çıtır Brokoli Topları

Lor toplarına benzer şekilde şipşak hazırlayacağınız bir önerimiz daha var. hem de mevsimin en favori sebzesi brokoli ile...✌️

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 demet brokoli

  • 1 havuç

  • 2 yumurta

  • 1 yemek kaşığı rende kaşar

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 diş sarımsak

  • 2 tutam tuz

  • 1 tutam pul biber 

Yapılışı:

1. Brokoliyi ve havucu yıkayın.

2. Yıkadığınız sebzeleri ve sarımsakla birlikte miksere alarak çekin.

3. Bu karışımın içine yumurta, un, kaşar ve baharatları ekleyin ve her şeyi güzelce karıştırın.

4. Hazırladığınız bu harçtan minik minik parçalar koparıp top yapın.

5. Topları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin ve çıtır çıtır olana kadar pişirin.

Çıtır topların yanına dilediğiniz baharatlarla tatlandırdığınız bir yoğurt sos ekleyebilir ve unutulmaz bir atıştırmalık tabağı hazırlayabilirsiniz.  😎

4. Karnabaharlı Mini Pizza

4. Karnabaharlı Mini Pizza

Mevsim sebzelerinden kabak ile yapabileceğiniz muhteşem bir atıştırmalık önerimiz var. Üstelik tam porsiyonluk pizza kıvamında! 😊

Hazırlama Süresi: 13 dk

Pişirme Süresi: 10 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 10 gram chia tohumu

  • 2 yemek kaşığı su

  • 270 gram karnabahar,

  • 40 gram yulaf ezmesi

  • 1 tutam kaba taneli deniz tuzu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 25 gram Parmesan peyniri

  • 100 mililitre domates sosu

  • 50 gram feta peyniri

  • 5 gram keklik otu

Yapılış:

1. Küçük bir bardağa chia tohumlarını alarak başlayın ve üzerine suyu ekleyerek 10 dakika bu şekilde dinlendirin. 

2. Karnabaharı minik parçalara ayırın ve yapraklarını atın. 

3. Mutfak robotuna karnabahar, yulaf, ıslatılmış chia, parmesan peyniri ve zeytinyağını alıp çekin. Sonunda pürüzsüz bir hamur elde edeceksiniz.

4. Hazırladığınız hamur karışımını iyice yoğurun, ardından 8 santimetre çapında mini pizza hamurları olacak şekilde açın.

5. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine her defasında bir hamur olacak şekilde yerleştirerek altışar dakika pişirin.

6. Pişen pizza hamurlarına domates sosu, taze güvey otu ve kalan peynirleri ekleyin.

7. Ardından tekrar 180 derecede 5 dakika pişirin. 

İddia ediyoruz ki bu pizza alternatifi hem diyetinize hem modunuza çok iyi gelecek! 🤑

5. Sarımsaklı Çıtır Mantar

5. Sarımsaklı Çıtır Mantar

Kısa sürede hazırlarken leziz mi leziz tarifler denemek istiyorsanız bu çıtır mantarlar tam sizlik. 😍

Hazırlama Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 dilim beyaz ekmek

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 12 kestane mantarı

Yapılışı:

1. Ekmek dilimlerini bir mutfak robotuna alarak sarımsak ve maydanoz ile birlikte çekin, üzerine karabiber, tuz ve zeytinyağı ekleyip karıştırın.

2. Mantarların saplarını çıkarın ve üstlerine hazırladığınız ekmekli karışımdan pay edin.

3. Mantarları Philips Airfryer 7000 XXL cihazına dizerek belirtilen ayarda çalıştıralım.

Afiyet olsun. 😎

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6. Havuç ve Peynirli Toplar

6. Havuç ve Peynirli Toplar

Hala top yapmaya doyamadıysanız bu tarif de tam evde denemelik! 🥕

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi:10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 200 gram havuç

  • 1 yemek kaşığı susam

  • 100 gram kavuzlu buğday unu

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 50 gram margarin

  • 1 orta boy yumurta

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam öğütülmüş karabiber

  • 40 gram Gouda peyniri, rendelenmiş

Yapılışı:

1. Havuçları soyun ve rendeleyin.

2. Rendelenmiş havuç, susam, un, hardal, yumuşatılmış margarin, yumurta, tuz ve karabiberi bir kasede iyice karıştırın. 

3. Üzerine rendelenmiş Gouda peynirini ekleyin ve homojen bir karışım olana kadar karıştırın.

4. Hazırlanan karışımdan tepeleme birer yemek kaşığı kadar alın ve küçük toplar haline getirin. Bu sırada hamurun yapışmaması için ellerinizi ıslatabilirsiniz.

5. Tüm karışım bitene toplar hazırlamaya devam edin. Toplamda yaklaşık 16 atıştırmalık top elde etmeniz gerekli. Ama Philips Airfryer 7000 XXL'nin 2 kg, 8.3 litrelik dev hacmi 7 kişiye kadar davetlileriniz için tarifler hazırlamanız için yeterli. Dolayısıyla malzemeleri kişi sayısına göre katlayarak artırmanız mümkün. 😍

6. Hazırladığınız topları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin ve belirtilen ayarda çalıştırın.

7. Hazır olunca cihazdan alıp afiyetle tüketin!

İşte bu kadar! 🥰

7. Mısır Gevrekli Çıtır Enginar

7. Mısır Gevrekli Çıtır Enginar

Çok orjinal atıştırmalıklar hazırlamak için bundan daha iyisi yok. Çünkü Ege klasiği enginarı hiç böyle yemediğinize eminiz!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 400 gram konserve enginar kalbi

  • 100 gram mısır gevreği

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı kurutulmuş keklik otu

  • 2 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Enginar kalplerinin suyunu süzün ve fazla sıvısını alın. Suyunu tamamen akıtmak için birkaç dakika kağıt havlu üzerinde bekletebilirsiniz.

2. Mısır gevreğini iri iri ufalayarak bir kaseye alın, başka bir kapta ise yumurtayı çırpın. Unu ve kurutulmuş kekiği de üçüncü bir kapta karıştırın.

3. Enginar kalplerini önce una, sonra çırpılmış yumurtaya batırın, son olarak da ufalanmış mısır gevreğine bulayın. Üzerlerine fırça yardımıyla veya püskürterek yağ sürün. 

4. Ardından enginarlarınızı Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve belirtilen süre boyunca çalıştırın.  

Bu enfes tarif mısır gevreği yerine yulaf kullanınca da muhteşem oluyor! 💚

8. Rulo Cips Patates

8. Rulo Cips Patates

Patates kızartması hazırlamak istediğiniz her an bu tarifi hatırlasanız iyi olabilir!

Hazırlama Süresi:  25 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 adet patates

  • 1 tutam tuz ve diğer baharatlar

  • 1 yemek kaşığı yağ

Yapılış

1. İlk önce patatesin kabuğunu soyun ve soyduğunuz patatesi ince ince dilimleyin. Dilerseniz bu aşamada dilimleyici kullanabilirsiniz.

2. Patatesleri, kararmaması için 15-20 dakika su dolu bir kapta bekletin. 

3. Tarif için ufak çöp şişlere ihtiyacınız olacak. Elinizdeki çöp şişler büyükse Philips Airfryer 7000 XXL haznesine sığacak şekilde küçültün ancak 2 kiloluk iç hazne size fazla zorluk çıkarmayacaktır. 😎

4. Çöp şişleri de suya koyun ve birkaç dakika bekletin. Bu sayede yanmasını önleyebilirsiniz. Sonrasında patatesleri çöp şişlere geçirin.

5. Şişe geçirilen patatesleri cihaza yerleştirdikten sonra yağlayın. Cihazı 180 derecede çalıştırın ve yaklaşık 4 dakika patateslerle birlikte pişirin. Bu süre sonunda hazneyi açarak patatesleri karıştırın, ardından pişirmeye devam edin.

6. 8 dakika sonunda patatesleri dışarı alın ve ketçap, mayonez veya dilediğiniz sosla birlikte servis edin.

Hazırlaması da yemesi de keyifli olan bu tarife doyamayacaksınız! 😎

9. Çıtır Tavuk Dilimleri

9. Çıtır Tavuk Dilimleri

Fast food denilince akla gelen ilk şey ağızda çıtır çıtır dağılan bir lezzet değil de ne olabilir ki? İşte her türlü etkinliğe ve öğüne çok yakışan tarifimiz burada! 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı tuz 

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 200 gr tavuk göğüs (ince dilimlenmiş)

  • 1 yumurta

  • 100 ml galeta unu

  • 100 ml un

Yapılışı:

1. İlk önce tavuk göğsünü 1 cm'lik şeritler halinde dilimleyin.

2. Unu, galeta ununu ve yumurtayı ayrı kaplara alıp her birine tuz ve karabiber ilave edin. Her malzemeyi kendi kabında iyice karıştırın.

3. Tavuk dilimlerini ilk önce una, sonra yumurtaya, en son da galeta ununa bulayın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL'ı tavuk modunda başlatıp 3 dakika ısıtın.

5. Isınan hazneyi bir fırça yardımıyla yağlayın ve içine tavuklarınızı yerleştirin. Tavukların üzerine de yağ sürüp pişirmeye bırakın.

6. Her 2-3 dakikada bir hazneyi çıkarıp tavukları ters yüz edin ve bu işlemi 10 dakika boyunca tekrarlayın. Her tarafı kızaran tavukları tabağa alarak servis edin.

Klasik pişirme işlemlerinin aksine her parçası çıkan ve makinede yıkanan QuickClean özellikli Philips 7000 XXL, sizin için yemek yeme sonrası temizlik işlerini de fazlasıyla kolaylaştıracak. Bu teknolojiyle sadece pişirmede değil sofrayı toparlamada da ekstra pratiklik kazanabilirsiniz. 

Bu muhteşem tarifin yanına canınız ne isterse o sosu yapabilirsiniz. Afiyet olsun! 💛

10. Mozarella Çubukları

10. Mozarella Çubukları

Mekanlarda sunulan klasik bir atıştırmalık tabağı hazırlamak için ihtiyacınız olan kilit tarif de burada!👍

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 2 yufka katmanı

  • 200 gr mozzarella

  • 2 yumurta

  • 120 gr galeta unu

  • 1/2 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 2 tutam tuz

  • 40 gr un

Yapılışı:

1. Mozzarella peynirlerini 6 cm uzunlukta ve 1 cm kalınlıkta 16 eşit parçaya bölerek başlayın. Yufkayı da 8x5 boyutlarında 16 parçaya bölün.

2. Bir kaba yumurtayı alarak çırpın, başka bir kaba galeta ununu, İtalyan baharat karışımını ve tuzu ekleyerek karıştırın. Peynirleri önce una, sonra yumurtaya, sonra galeta unlu karışıma batırarak bulayın. 

3. Çubukların hepsini bir tepsiye yerleştirerek dondurucuya alın ve 30 dakika bekletin. (Dilerseniz bu adımı komple atlayabilir veya vakitten kazanmak için tarife eve gelir gelmez başlayabilirsiniz.)

4. Bekleyen peynirleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak 200 derecede 5 dakika pişirin.

5. Süre sonunda mozzarellalı çubukları servis tabağına alın ve yanında dilediğiniz sosla servis edin.

Cihazın dışı çıtır içi ekstra akışkan yapan sıcak hava ile pişirme teknolojisi, bu tarifi tüketen herkesi cezbedecek. Afiyet olsun! 😚

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11. Sufle

11. Sufle

Atıştırmalık denilince her zaman tuzlu şeyler akla gelmiyor. Eğer sizin tercihiniz talıdan yanaysa bu akışkan tarif tam sizlik!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 1 su bardağından 1-2 parmak eksik un

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı şeker

  • 1 çay bardağı yağ

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 4 parça bitter çikolata

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Yapılışı:

1. İlk önce umurta ve şekeri köpürünceye kadar çırpın. 

2. Yağı ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.

3. Ardından kabartma tozu, kakao ve vanilini ekleyin.

4. Son olarak unu da ilave edip son bir kez çırpın.

5. Hazırlanan sufle karışımını 4 adet sufle kabına eşit şekilde pay edin.

6. Her kabın içine birer dilim bitter çikolata koyun. 

7. Sufleleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirerek belirtilen derecede pişirin.

8. Pişen sufleleri ılıdıktan sonra üzerine pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz.

Kan şekerinizi yükseltecek keyifli bir atıştırmalık arıyorsanız, bu tarif en iyisi! 🍓🍫

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