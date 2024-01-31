Yoğun Çalışan Beyaz Yakalılar Sözümüz Size: Enerjinizi Gün Boyu Yüksek Tutacak 11 Atıştırmalık Tarifi
Yoğun Çalışan Beyaz Yakalılar Sözümüz Size: Enerjinizi Gün Boyu Yüksek Tutacak 11 Atıştırmalık Tarifi
9-6 çalışırken gün içinde yemek yapmak şöyle dursun aperitif bir şeyler hazırlamak bile sizin için büyük bir külfet olabilir. Hazırlaması, pişirlemesi, temizlemesi diyip üşenirken sürekli paketli gıda tüketmek ise hem kilonuzu hem sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Neyse ki evde şıp diye hazırlayabileceğiniz leziz mi leziz önerilerimiz var.
İşte denemeyenin pişman olduğu o pratik tarifler! 😋
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1. Dana Köfte
2. Kızarmış Lor Topları
3. Çıtır Brokoli Topları
4. Karnabaharlı Mini Pizza
5. Sarımsaklı Çıtır Mantar
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6. Havuç ve Peynirli Toplar
7. Mısır Gevrekli Çıtır Enginar
8. Rulo Cips Patates
9. Çıtır Tavuk Dilimleri
10. Mozarella Çubukları
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11. Sufle
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