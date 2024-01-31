Yoğun Çalışan Beyaz Yakalılar Sözümüz Size: Enerjinizi Gün Boyu Yüksek Tutacak 11 Atıştırmalık Tarifi

Çıtır mı çıtır akışkan içi dolgulu lor toplarına kim 'Hayır' diyebilir ki? İşte sizi her davette öne çıkaracak o tarif!

Hazırlama Süresi: 8 dk

Pişirme Süresi: 8 dk

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

125 gram un

1 çay kaşığı kabartma tozu

125 gram lor peyniri

50 gram şeker

1 tutam tuz

1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

10 gram tereyağı

10 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1.Unu kabartma tozu ile birleştirin. Başka bir kasede ise lor, yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı karıştırın. Un karışımını lor karışımına ekleyip hafif yapışkan bir hamur elde edin.

2.Kaşık yardımı ile minik toplar oluşturun ve Philips Airfryer 7000 XXL haznesine topları yan yana yerleştirin. Toplar piştiğinde şişeceğinden aralarında biraz boşluk bırakın.

3. Topları %99 daha az yağ gerektiren yağsız pişirme teknolojisinden faydalanarak altın rengine ulaşana kadar belirtilen derecede pişirin. Bu teknoloji sayesinde klasik kızartmaya kıyasla hem daha az yağ harcayacak hem de çok daha fit atıştırmalıklar hazırlayacaksınız. Harika değil mi? ✌️

4.Sıcak topları bir kasede tereyağı ile karıştırın ve üzerlerine pudra şekeri serpin.

Dilerseniz cihazın sıcak tutma modunu aktif hale getirerek toplarınızı sonrası için de ayırabilirsiniz. Afiyet olsun! 😉