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Yirmi Dakika Boyunca Ambulansın Geçişine Engel Oldu Hapis Cezası Aldı

Yirmi Dakika Boyunca Ambulansın Geçişine Engel Oldu Hapis Cezası Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.10.2024 - 15:03

İstanbul'da kanser hastası taşıyan ambulansın önünü keserek 20 dakika boyunca hareket etmesini engelleyen şoföre, 'kamu kurumu faaliyetlerini cebir kullanarak engelleme' suçundan üç yıl hapis cezası verildi.

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Habertürk'ün haberine göre, 7 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayda, ambulans şoförü Fatih Çınar'ın kullandığı ve içinde kemoterapi tedavisi gören kanser hastası N.D.'yi taşıyan ambulansın önü, Ruşen Çöllüoğlu'nun kullandığı araç tarafından kesildi.

Habertürk'ün haberine göre, 7 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayda, ambulans şoförü Fatih Çınar'ın kullandığı ve içinde kemoterapi tedavisi gören kanser hastası N.D.'yi taşıyan ambulansın önü, Ruşen Çöllüoğlu'nun kullandığı araç tarafından kesildi.

İddianameye göre Çöllüoğlu, 'Neden ambulansın sireni çalışıyor' diye bağırmaya başladı. Ambulans şoförü Çınar da, “Ağır hasta taşıyorum acil hastaneye gitmemiz gerek” dese de Çöllüoğlu izin vermedi.

İddianameye göre Çöllüoğlu, 'Neden ambulansın sireni çalışıyor' diye bağırmaya başladı. Ambulans şoförü Çınar da, “Ağır hasta taşıyorum acil hastaneye gitmemiz gerek” dese de Çöllüoğlu izin vermedi.

Çöllüoğlu, “Ambulansın ilerlemesine izin vermeyeceğim” diyerek ambulansın arka kapısını açtı. Pandemi döneminde yüzünde maske olmadan hasta bölümünde inceleme yaptı.

Çöllüoğlu, “Ambulansın ilerlemesine izin vermeyeceğim” diyerek ambulansın arka kapısını açtı. Pandemi döneminde yüzünde maske olmadan hasta bölümünde inceleme yaptı.

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ruşen Çöllüoğlu'nun aynı zamanda Üsküdar ilçe Sağlık Müdürlüğü’nde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ruşen Çöllüoğlu'nun aynı zamanda Üsküdar ilçe Sağlık Müdürlüğü’nde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

Başsavcılık, şüphelinin “kamu kurumu faaliyetlerini cebir kullanarak engellemek” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, suçun işleniş biçimini ve sanığın kastının yoğunluğuna dikkat çekerek sanığa alt sınırdan uzaklaşarak 3 yıl hapis cezası verdi.

Başsavcılık, şüphelinin “kamu kurumu faaliyetlerini cebir kullanarak engellemek” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, suçun işleniş biçimini ve sanığın kastının yoğunluğuna dikkat çekerek sanığa alt sınırdan uzaklaşarak 3 yıl hapis cezası verdi.

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