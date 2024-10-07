Yirmi Dakika Boyunca Ambulansın Geçişine Engel Oldu Hapis Cezası Aldı
Yirmi Dakika Boyunca Ambulansın Geçişine Engel Oldu Hapis Cezası Aldı
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Habertürk'ün haberine göre, 7 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayda, ambulans şoförü Fatih Çınar'ın kullandığı ve içinde kemoterapi tedavisi gören kanser hastası N.D.'yi taşıyan ambulansın önü, Ruşen Çöllüoğlu'nun kullandığı araç tarafından kesildi.
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İddianameye göre Çöllüoğlu, 'Neden ambulansın sireni çalışıyor' diye bağırmaya başladı. Ambulans şoförü Çınar da, “Ağır hasta taşıyorum acil hastaneye gitmemiz gerek” dese de Çöllüoğlu izin vermedi.
Çöllüoğlu, “Ambulansın ilerlemesine izin vermeyeceğim” diyerek ambulansın arka kapısını açtı. Pandemi döneminde yüzünde maske olmadan hasta bölümünde inceleme yaptı.
Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ruşen Çöllüoğlu'nun aynı zamanda Üsküdar ilçe Sağlık Müdürlüğü’nde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.
Başsavcılık, şüphelinin “kamu kurumu faaliyetlerini cebir kullanarak engellemek” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, suçun işleniş biçimini ve sanığın kastının yoğunluğuna dikkat çekerek sanığa alt sınırdan uzaklaşarak 3 yıl hapis cezası verdi.
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