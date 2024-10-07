Önce O Dili Düzelt! Kadına Şiddetin Başladığı Seviyeyi Anlamayan Erkeğe Anlatır Gibi Anlattık
Önce O Dili Düzelt! Kadına Şiddetin Başladığı Seviyeyi Anlamayan Erkeğe Anlatır Gibi Anlattık
Her yeni gün yeni bir felakete gözümüzü açıyoruz. Türkiye'de inanılmaz boyutlara gelen kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin aslında hiç farkında olmadığımız şekilde başladığını biliyor muydunuz?
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Hemen hemen her gün yeni bir felaketle gözümüzü açtığımız ülkemizde kadın cinayetleri artık gündemin sıradan haberleri olarak adapte edildi. Şikayetlerin yetersiz kaldığı, onlarca suç kaydı olanların dışarıda rahat rahat dolaştığı şu iğrenç zaman diliminde sokakta rahat rahat dolaşamayan bi kadınlar bi de çocuklar kaldı. Toplu bir cinnet halinin potansiyel kurban adayları olarak hissediyoruz artık kendimizi.
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"Sıradan" kelimesini az evvel boşuna kullanmadım çünkü normalmiş gibi gelen çoğu davranış kalıpları, kadın cinayetlerinin filizlendiği alanlar aslında. Peki nasıl? Buyurun kadına şiddet piramidini hep birlikte inceleyelim.
Piramidin en altında cinsiyetçi şakalar ve küfürler var. Yani çoğu kişinin "O...pu çocuğu" ya da "A..mna koyayım" gibi hayatının parçası olan küfürler, siz farkında olmadan kadını değersizleştiriyor. Boşuna değil yani o dilinize "dikkat edin" uyarıları. Size normal gelen, sizden sonraki nesle de haydi haydi normal gelecek ve bu zihniyet aktarılarak devam edecek ne yazık ki...
İkinci sırada yine dille ilgili başka bir sorun. Bizim kültür arşivimizde de "maşallah" bu konuda epey örnek var. "Eksik etek", "saçı uzun aklı kısa", "elinin hamuruyla erkeğin işine karışma" gibi kadının yerini son derece değersiz bir yere koyan sözler normal değil. Bunları ne siz kullanın ne de yanınızda kullanılmasına izin verin.
Piramidin bir üstünde "cinsel taciz" var. Cinsel tacizin tanımı tam olarak şöyle: Cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir. Yani kimilerine masum gibi görünen "laf atma" da sözlü cinsel tacizdir ve suçtur. Benim bedenim ve cinsiyetimle ilgili rızamın olmadığı hiç kimse bana bir şey deme hakkına sahip değil!
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Bir sonraki basamak rıza almadan dokunmak ya da diğer adıyla taciz. Hiçbir kadına o istemeden dokunamazsınız. Buna konuşurken elinizi kadının omzuna atmak, gülerken bir anda bacağına şap diye vurup çekmek, kadının üstündeki kıyafetin herhangi bir yerini o istemeden düzeltmek de dahil!
Piramit gittikçe felaketlere doğru yükseliyor farkında mısınız? Bir sonraki aşama şiddet. Aklınıza ilk olarak fiziksel şiddet gelecek doğal olarak ama kasıtlı olarak ekonomik anlamda yoksun bırakmak, her türlü düşünce manipülasyonu, duygusal zorbalık da bu şiddet paketinin içinde. Yani bunlardan birini yapıp "elimi bile kaldırmadım" diyemezsiniz, şiddet şiddettir!
Piramitin üstten bir altındaki basamağı tecavüz. Vücut dokunulmazlığının ihlal edildiği her tür eylem tecavüzdür. Bu arada ben bu yazıyı yazmaya çalışırken 2 yaşında cinsel istismara uğrayan ve yaşam mücadelesi veren Sıla Bebek öldü....
Ve en üstte kadın cinayeti... Hiç düşündünüz mü neden "kadın cinayeti" diyoruz da "insan cinayeti" demiyoruz? Çünkü kadınlar, kadın oldukları için öldürülüyorlar. Kadından nefret eden, kadın olduğu için tiksinen, kadına sahip olmakla ilgili derdi olan erkekler öldürüyor kadınları. İntihara sürüklenen çoğu kadının arkasında yine erkekler ve onların kuralları var. Hiçbir manyağın ya da katilin sebebi, kadınların canından önemli değil. Gittikçe çürüyen toplumun içinde kadın olarak hayatta kalmakla mücadele ettiğimiz için utanç duyuyorum!
Kadına şiddet piramidi 👇
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