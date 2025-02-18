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Yılmaz Güney'i Kimin Oynayacağı Belli Olmuştu: Fatoş Güney'i Canlandıracak Oyuncu da Netleşti!

Yılmaz Güney'i Kimin Oynayacağı Belli Olmuştu: Fatoş Güney'i Canlandıracak Oyuncu da Netleşti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
18.02.2025 - 18:19

'Çirkin Kral' lakabıyla tanınan Yılmaz Güney'in hayatının sinemaya aktarılması uzun zamandır konuşuluyordu. Sık sık tartışmalara konu olan biyografi filminin başrolleri belli oldu. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Yılmaz Güney'i canlandıracak oyuncudan sonra eşi Fatoş Güney'e hayat veren oyuncu da netlik kazandı.

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Türk sinemasının 'Çirkin Kral' lakaplı oyuncu, senarist ve yönetmeni Yılmaz Güney'in hayatını konu alacak film uzun süredir gündemdeydi.

Türk sinemasının 'Çirkin Kral' lakaplı oyuncu, senarist ve yönetmeni Yılmaz Güney'in hayatını konu alacak film uzun süredir gündemdeydi.

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği filmin senaryosu, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’ın “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak hazırlanacak.

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği filmin senaryosu, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’ın “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak hazırlanacak.

Senaryosunun Fatoş Güney ile Yüksel Aksu’nun kaleminden döküldüğü biyografi filminde Yılmaz Güney'i kimin canlandıracağı belli olmuştu.

Senaryosunun Fatoş Güney ile Yüksel Aksu’nun kaleminden döküldüğü biyografi filminde Yılmaz Güney'i kimin canlandıracağı belli olmuştu.

Detaylar:

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Güney'in eşi Fatoş Güney'i canlandıracak oyuncu da netlik kazandı.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Güney'in eşi Fatoş Güney'i canlandıracak oyuncu da netlik kazandı.

Buna göre; Fatoş Güney'e hayat verecek oyuncu da Destan, Kuruluş Osman ve son olarak Ateş Kuşları dizisiyle karşımıza çıkan Deniz Barut oldu.

Buna göre; Fatoş Güney'e hayat verecek oyuncu da Destan, Kuruluş Osman ve son olarak Ateş Kuşları dizisiyle karşımıza çıkan Deniz Barut oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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