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Yıllar Sonra Öğrendik: Cem Yılmaz, Kurtlar Vadisi'nde Rol Almış!

Yıllar Sonra Öğrendik: Cem Yılmaz, Kurtlar Vadisi'nde Rol Almış!

Kurtlar Vadisi Cem Yılmaz
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 07:06

Komedyen Cem Yılmaz'ın efsaneleşmiş dizi Kurtlar Vadisi'nde rol aldığını biliyor musunuz? Dizinin efsane ilk 97 bölümünde yardımcı oyuncu olarak yer alan Yılmaz, o anları yıllar önce 32. Gün programında anlatmış.

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Ülkenin mizah seviyesini üst kademelere çıkaran Cem Yılmaz'ı komedi ağırlıklı işlerde izlemeye alışkın olsak da kendisi sektöre yeni adım attığında efsane bir dizide rol almış.

Ülkenin mizah seviyesini üst kademelere çıkaran Cem Yılmaz'ı komedi ağırlıklı işlerde izlemeye alışkın olsak da kendisi sektöre yeni adım attığında efsane bir dizide rol almış.

O dizi ise bir televizyon efsanesi olan Kurtlar Vadisi!

O dizi ise bir televizyon efsanesi olan Kurtlar Vadisi!

2005 yapımı Organize İşler filminin söyleşisi için Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına film ekibiyle beraber konuk olan Cem Yılmaz, Kurtlar Vadisi serüvenini anlatmayı ihmal etmemiş.

2005 yapımı Organize İşler filminin söyleşisi için Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına film ekibiyle beraber konuk olan Cem Yılmaz, Kurtlar Vadisi serüvenini anlatmayı ihmal etmemiş.

Yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerde Yılmaz'ın "O kadar çabuk öldüm ki kontratı imzalarken öldüm" demesi herkesi güldürürken, bu gerçeği 19 yıl sonra öğrenmemiz apayrı bir aydınlanma yaşattı.

Yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerde Yılmaz'ın "O kadar çabuk öldüm ki kontratı imzalarken öldüm" demesi herkesi güldürürken, bu gerçeği 19 yıl sonra öğrenmemiz apayrı bir aydınlanma yaşattı.

İşte o anlar:

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