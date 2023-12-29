Yılın Son Gününde Dolar, Euro ve Altın Sınırlarını Zorladı: Dolar 30 Liraya Dayandı

Ons altın, Fed'in faiz indirimlerine dair beklentilerle yeni yıla yeni umutlarla girerken, dünyadaki savaş ve jeopolitik gerilimin sürmesi de bunu besledi.

Ons altın 2073 dolara kadar yükselirken, yurt içinde dolardan da desteklenen gram altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 1983 lirayı gördü.