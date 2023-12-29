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Yılın Son Gününde Dolar, Euro ve Altın Sınırlarını Zorladı: Dolar 30 Liraya Dayandı

Yılın Son Gününde Dolar, Euro ve Altın Sınırlarını Zorladı: Dolar 30 Liraya Dayandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.12.2023 - 11:00

Döviz kurları 2023 yılının son işlem gününde yeni zirve seviyelerini test etti. Altın ise son yılların en iyi yılını geçirdi ve rekorlarla veda etmeye hazırlanıyor.

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Dolar/TL 29,8525, Euro da TL karşısında 33,0750 seviyesine çıktı. İngiliz sterlini tarihinde ilk kez 38 liranın üzerini gördü.

Dolar/TL 29,8525, Euro da TL karşısında 33,0750 seviyesine çıktı. İngiliz sterlini tarihinde ilk kez 38 liranın üzerini gördü.

Dolar, kapanışını 29,4503 TL2den yaptığı günün ertesi olan yılın son işlem gününde 29,5074 seviyesinden güne başlarken, sığ piyasada 29,8525 seviyesine kadar yükselerek yeni zirve seviyesiyle yılı bitiriyor.

Euro/TL de sığ piyasada tarihinde ilk kez 33 seviyesinin üzerini test ederken, en yüksek 33,0750 TL'yi gördü.

Euro/TL de sığ piyasada tarihinde ilk kez 33 seviyesinin üzerini test ederken, en yüksek 33,0750 TL'yi gördü.

Dolar endeksi 100 bandında yılı tamamlarken, euro/dolar paritesi 1,106 seviyesinde işlem görüyor.

Altın, yılın son işlem gününe yükselişle başlarken, ons altın son 3 yılın en iyi performansını 2023'te gösterdi. Gram altın da yılı rekorla bitiriyor.

Altın, yılın son işlem gününe yükselişle başlarken, ons altın son 3 yılın en iyi performansını 2023'te gösterdi. Gram altın da yılı rekorla bitiriyor.

Ons altın, Fed'in faiz indirimlerine dair beklentilerle yeni yıla yeni umutlarla girerken, dünyadaki savaş ve jeopolitik gerilimin sürmesi de bunu besledi. 

Ons altın 2073 dolara kadar yükselirken, yurt içinde dolardan da desteklenen gram altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 1983 lirayı gördü.

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