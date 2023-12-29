Yılın Son Gününde Dolar, Euro ve Altın Sınırlarını Zorladı: Dolar 30 Liraya Dayandı
Yılın Son Gününde Dolar, Euro ve Altın Sınırlarını Zorladı: Dolar 30 Liraya Dayandı
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Dolar/TL 29,8525, Euro da TL karşısında 33,0750 seviyesine çıktı. İngiliz sterlini tarihinde ilk kez 38 liranın üzerini gördü.
Euro/TL de sığ piyasada tarihinde ilk kez 33 seviyesinin üzerini test ederken, en yüksek 33,0750 TL'yi gördü.
Altın, yılın son işlem gününe yükselişle başlarken, ons altın son 3 yılın en iyi performansını 2023'te gösterdi. Gram altın da yılı rekorla bitiriyor.
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