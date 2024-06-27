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Yılın En Önemli Zamanları! Temmuz Ayında Burçları Neler Bekliyor?

Yılın En Önemli Zamanları! Temmuz Ayında Burçları Neler Bekliyor?

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 17:17

Sevgili astroloji severler, Temmuz ayında gerçekleşecek astrolojik olayları ve Temmuz ayı burç yorumlarını anlattığımız içeriğimize hoşgeldiniz!

Bu ay gökyüzünde yok yok! Kaos düzeni getiriyor. İçsel anlamda yorucu bir dolunaydan çıktık ve Temmuz ayındaki tamamlayıcı Ay hareketlerine doğru gidiyoruz. 22 Haziran'da gerçekleşen Dolunay oldukça etkiliydi. Bu dönemde sallantılı ilişkiler bitmiş, iş hayatında ve aile hayatında bir şeyin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Aranızda hala hayatındaki biten ilişkilere veda edememiş ve sona geldiğini kabul edememiş olanlar varsa şimdi tam zamanı! 

Eğer hayatızı altüst olmuş gibi hissediyorsanız: 'Nereden bilebilirsin ki hayatının altının, üstünden daha güzel olmayacağını!'

Temmuza Güneş Yengeç'te giriyoruz ancak Aslan'a girerek veda ediyoruz. Tüm Yengeçlerin ve şimdiden Aslan burçlarının doğum günleri kutlu olsun! 

Temmuz'a 'Merhaba' der demez bizi dolu dolu bir Yengeç Yeni Ayı bekliyor. 🌑

5 Temmuz'da gerçekleşecek Yengeç burcundaki Yeni Ay, 22 Haziran'daki Oğlak Dolunayı'nın tamamlayıcısı olacak. Yani, hayatınızda her neyi bitirdiyseniz yenisi ve daha güzeline hazırlıklı olun!

Oğlak ve Yengeç burcunun karşıt burçlar olduğunu bilenler beni anladı! Kaos burada düzeni getirecek. Dolunay'daki yenilik sancıları Yeni Ay ile birlikte bir 'doğumu' simgeliyor. Yeni bir umut, yeni bir aşk, bambaşka bir bakış açısı ve yüreğinizde serpilen tohumlar!

2 Temmuz itibariyle Merkür Aslan burcuna geçiyor. 🔥

Bu ayı iletişimsel anlamda efektif kullanmak önem taşıyor. Her türlü ilişkimizde lider pozisyonda olabileceğimiz bir aydayız. Dahası bu ay boyunca hayallerinizi sözsel anlamda ifade etmeye özen gösterin, Merkür konumu ve açıları ile birlikte mucizevi bir enerjide. Bu nedenle konuştuklarımızın gerçek hayatta tezahür ettiğini görebiliriz. 

Elbette, olumsuz konuşmalar yapmamanızı ve sözlerinizde halinizden şikayet etmemenizi de öneririm. Çünkü bunların da geri dönüşü olacaktır.

11 Temmuz'da Venüs Aslan burcuna geçecek. 🦁❤️

Aşkımızı dolu dolu yaşamak ve aşka doymak mümkün. Ancak dikkat etmeniz gereken karşı taraftan daha çok ilgi bekliyor olmanız. Bu durum ilişkide tartışma ve kıskançlıkları da getirebilir. Aslan burcu etkisi ile ilişkide alıcı pozisyona geçebilirsiniz. İlgi, değer ve şefkat hep bana gösterilsin, isteyebilirsiniz.

Bunun ilişkinizdeki alma ve verme dengesini bozacağını atlamayın!

Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ile birlikte astrolog Hande Kazanova'nın açıklamalarına göre 'altını konuşacağız.' 💰

Bir birikiminiz varsa bu ay kontrollü davranmanız gerekiyor. Altın'da büyük bir sıçrayış ya da ani düşüşler yaşanabilir.

Aman dikkat!📌

Mars'ın 20 Temmuz'da İkizler burcuna geçişi ile birlikte kazalara açık durumda olacağız. İletişim kazaları, fiziksel yaralanmalar ve dil yaraları oluşabilir. 

Ve Temmuz Ayını Oğlak burcunda bir dolunay ile uğurluyor olacağız. 🌕

Haziran'da yaşanan Dolunay'ın etkilerini görebileceğimiz hızlı ve yeni kararlar aldığımız bir Dolunay geçireceğiz. 2018 yılından bu yana varsa ödenecek hesaplar bugün kesilecek. Bu Dolunay'da yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız, iyi ya da kötü!

29 Haziran'da Satürn Retrosu başladı. 🪐

Bu dönemde salgınlar, depremler yeni gündemimiz olabilir. Aynı zamanda Satürn'ün yargı dağıtacağını da unutamayalım. Bu ay ektiklerimizi biçtiğimiz ve yeni döngüler başlattığımız harika bir ay olacak!

Hadi burçlara geçelim...

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Önce Yükselen Burcunu Okumayı Unutma!

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Koçlaaar!🔥

Koçlaaar!🔥
onedio.com

Bu ay en önemli gündeminiz 'para' olacak Sevgili Koç burçları! 

Gökyüzü parasal anlamda sizi risk almaya itiyor ancak ay boyunca riskli yatırımlara karşı da temkinli olmanız gerek. Bu durumda sağlam güvendiğiniz kaynaklar bulmak isteyebilirsiniz. Ya da işinizde maddi kazançlar konusunda daha çok inisiyatif almanız gerekebilir. Her ne şekilde olursa olsun sınandığınız yer maddiyat olduğu için köşeye para koymak gerektiğini de hatırlatalım.

Diğer yandan Yeni Ay aile ve yuva yaşantınızda etkili olacak. Bu ay özellikle ebeveynlerinizle çatışmalar yaşayabilirsiniz. 'Ne yaparsam yapayım, kimseye yaranamıyorum' diye yakındığınızı duyabiliriz. Böyle bir durum yaşıyorsanız, herkesi memnun edemeyeceğinizi hatırlayın.

Ailedeki geçmiş travmalar ve atalardan gelen karmalar gün yüzüne çıkabilir. Bu dönemde sevdiklerinize karşı öfkenizi kalkan olarak kullanabilirsiniz. Tetikte yaşamak yerine anda kalın ve sisteme güvenin. Her şey iyiliğiniz için çalışıyor.

İlişkinizi ileri bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Evlilik, nişan gibi durumlar söz konusu olabilir.

Oğlak Dolunayı ile birlikte Temmuz sonunda kariyer anlamında ciddi bir yol ayrımına girebilirsiniz. Yeni maddi kaynaklar bulmanız gerekebilir. Artık kariyerde bir şeyler bitiyor.

Boğalarrr!🌺

Boğalarrr!🌺
onedio.com

Sevgili Boğa burçları bu ay tanıştığınız kişilere ve çatışma yaşadığınız insanlara dikkat edin. Çünkü bu kişiler evrenin size ders vermesi için görevlendirilmiş kişiler olacaktır. 

Yeni ay öncesi sistem tam anlamıyla sizin hayattan ders almanız için çalışacak. Karşı tarafta kızdığınız, yargıladığınız her ne varsa sizde de tam ters veyahut aynısı olduğunu göreceksiniz. Tam bir aynalama çalışacak. Kaostan doğan düzeni görmeye çalışın.

Değiştirmeniz gereken özellikleriniz ve alışkanlıklarınız hatta çarpık düşünceleriniz böylece ortaya çıkacak. Şifalanma enerjisine odaklanın ve şikayet etmek yerine anlamaya çalışın.

Yeni Ay ile birlikte zihinsel anlamda değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Dolunayda ise Satürn'ün etkisini hissedeceksiniz. Kariyer anlamda kararlı adımlar atabilirsiniz.

Bu ay sizin için hem parasal hem de sosyal anlamda hareketli olacaktır.

İkizlerrr!🌈

İkizlerrr!🌈
onedio.com

İkizler burçları bu ay sabır sınavı verecek! Bu ay boyunca karşınızdaki kişilere sürekli kendinizi laf anlatırken bulabilirsiniz. 'O şunu dedi', 'Bu bunu dedi' diyen ve devamlı şikayet eden kişiler sizi bulacaktır. Bu toksik enerji çoğunuzu bıktırsa da bu ayki görevinizin bu olduğunu unutmayın.

Uzay boşluğuna kadar göndermek isteyeceğiniz kişiler olabilir. Bu ay ciddi anlamda iş ve arkadaşlık ilişkilerinde görmek istemeyeceğiniz kişiler olacaktır. Ancak ikna kabiliyetinizi kullanmanız ve enerjinizi pozitif tutmanız gerekiyor. 

Yeni Ay ile birlikte parasal anlamda korktuğunuz ne varsa üzerine gidin. Çünkü şans sizden yana. Eğer bu ay çok harcadım, sıkıştım, diyorsanız merak etmeyin para gelecek. Eğer paranızın gelmeyeceğinden korkuyorsanız da sistemin sizin için planını bilemezsiniz. Bu nedenle inancınızı yüksek tutun. Olacaklar haya ettiğinizden bile güzel! Temmuz ayında Sirius ile kutsanmışsınız!

Dolunay ise size Yeni Ay enerjisinde gelecek. Potansiyeliniz yükseliyor ve yeni başlangıçlar için harika bir dönem! Mars'ın İkizler'de olduğunu unutmayın enerjiniz harika ama sağlığa dikkat!

Yengeçlerrr!🌹

Yengeçlerrr!🌹
onedio.com

Yengeçler için Temmuz'un başında gerçekleşecek Yeni Ay yeni bir oluşumu getirecek. Bu uzun süredir hayalini kurduğunuz yeni bir statü ya da plan olabilir. Bu her ne ise size korkularınızı da hatırlatarak gelecek. İçsel anlamda baskılandığınız ya da kendinizi blokaj altında hissettiğiniz bir durum varsa üstüne gitmelisiniz. Sağlık açısından da dikkat etmelisiniz.

Dolunayla ile birlikte bazı insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ancak bu sizi üzmesin çünkü bu olması gereken bir şey. Sistemin sizinle ilgili hayal bile edemeyeceğiniz kadar güzel planları var. Özellikle kariyer konusunda!

Aşk ilişkileri açısından yeni bir düzen ya da bakış açısı ihtiyacınız var. Bunu konuşarak ve anlaşarak yapmaya çalışın.

Mars sizi biraz öfkeli biri yapabilir. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi bilmelisiniz.

Aslanlarrr!🦁

Aslanlarrr!🦁
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Aslanlar için iş arkadaşlarıyla ilgili bazı sorunlar yaşayabilir. İş ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunlar büyük krizlere neden olabilir. Ancak bu yeni bir düzen getirecektir.

Üstlerinize karşı daha ılımlı olmanızı tavsiye ederim. Kavga ve kaoslara karışabilirsiniz. Egonuza yenilmeyin. Herkes sizinle aynı fikirde olmayabilir bu nedenle bu ay öfkenize yenik düşmeyin. 

Aile ile ilgili sağlık sorunları olabilir. Ani bir sağlık sorununuz da çıkabilir. Özellikle kalp rahatsızlıklarına dikkat edin. Gökyüzü sizi desteklese de sıkışmış hissedeceksiniz. İyi bir yönetici olun ve krizleri fırsata çevirin.

Korkularınızla yüzleşebileceğiniz ve gerçekleri görebileceğiniz bir ay olacak!

Başaklarrrrr!🍀

Başaklarrrrr!🍀
onedio.com

Başak burcu olanlar bu ay kendilerindeki potansiyeli keşfediyor olacak. Emek verdiğiniz konuların karşılığını alabileceğiniz ve mesleki anlamda şöhret kazanacağınız bir etki alıyorsunuz.

Ancak bu kolay olmayacak. Elbette, bu daha çok çalışmak ve maddi-manevi kendinizi geliştirmeniz demek. Yerinizde sayarak ya da armut piş ağzıma düş, diyerek yükselişe geçemezsiniz.

Yaptığınız fedakarlıklar size zafer ve hatta güzel bir tatil olarak da geri dönebilir. İçsel anlamda yolculuğunuzu fark edin ve ne yapmak istiyorsanız amacınıza ulaşmak için hazır olun.

Terazilerr!💫

Terazilerr!💫
onedio.com

Temmuz ayında sizin şer gibi gördüğünüz ancak ilerde dönüp baktığınızda 'İyi ki böyle olmuş' ya da ' İyi ki bunu yaşamışım' diyeceğiniz olaylar yaşanacak. Bunun karmik bir senaryo olduğunu hatırlatalım, bu demek oluyor ki içinizde anlamadığınız bir duygudan, ya da çözümleyemediğiniz bir meseleden kurtuluyorsunuz. Arka planda şifa çalışıyor.

Bu ay ani bir ameliyat ya da sağlık sorunu gündeme gelebilir. Ya da elinizden sağlık sorunları nedeniyle para çıkabilir. 

Parasal anlamda her ne kadar güzel gelişmeler olsa da kayıplar da yaşanacaktır. 

Ailenizde ya da iş arkadaşlarınızla kesin bir yol ayrımı yaşayabilirsiniz. Bu Yeni Ay ile birlikte artık yaptığınız işin bambaşka bir şeye dönüştüğünü göreceksiniz. Ancak yeni gelen her şey hayrınıza olacaktır.

Temmuz'un sonunda ise ailevi konularda arada kalmış hissedebilirsiniz. Mecburen alınmış kararlar olabilir. Temmuz sonu ise güzel bir tatil fırsatı çıkabilir.

Akreplerr!🖤

Akreplerr!🖤
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Akrepler için bu ay ilişkide yeni bir kaos! Evlilikler çatırdıyor, ilişkiler bir ayrıl bir barış. Herkes yazı yaşarken siz sonbaharda gibi hissedebilirsiniz. Kabuğunuza çekildiğiniz bir dönem olacaktır ancak küllerinizden yeniden doğacaksınız.

İlişkide egosal kavgalara dikkat! 'Ben bunu yaptım', 'Sen bunu yaptın' gibi yargılayıcı ifadelerden uzak durun. 

Diğer yandan bazı ayrılıklar da yaşanabilir. Artık hayatınızdaki ipleri elinize alıp bitirme kararı alabilirsiniz. Diğer yandan güçlü kişilerle tanışabilir ya da karşınızda güçlü bir eş-partner görebilirsiniz.

Hayat size yeni bir kapı açacak, bu değişim sancılı ancak büyük fırsatlar getirecek. Siz ne kadar sakin ve sabit kalsanız da ani değişimler ya da ani krizler ortaya çıkabilir. 

Parasal anlamda miras konuları ve çok çalışmak gündeme gelebilir. Sinirinizi işten çıkarıp kendinizi çok yorup, çok para kazanabilirsiniz.

Temmuz sonu başkalarının sizden beklentileri çoğalabilir. Fedakarlık yapmanız gerekir, biraz sevdiklerinize hizmet etmeniz ve onlar için para harcamanız gerekebilir.

Yaylarr!💛

Yaylarr!💛
onedio.com

İş hayatınız ve rutininiz birbirine giriyor. Ekip olarak çalıştığınız kişiler ya da iş kuralları sizi yorabilir. İş arkadaşlarıyla çalışmak ve anlaşmak zor olabilir. İş konusunda kurallar sizi baskılayabilir.

Maddi açıdan da verimli bir ay ancak paradan ziyade para harcama konusuna düzen getirecek. Biraz gelir-gider dengesi üzerine düşünebilirsiniz. Ve ayağınızı yorganınıza göre uzatmanın yararını görebilirsiniz. Eğer har vurup harman savurursanız kayıplar yaşanabilir.

Diğer yandan parasal anlamda risk almanız gerek, garantici olmak size bu ay kazandırmayacak. Dengesiz giden iş hayatı sizi tembelleştirebilir ancak üstüne gitmelisiniz. Kendinizi odalara kapatmayın, ancak çalışma hayatınıza odaklı olun.

Bu süreçte sabırlı olmalısınız, size örnek olacak kişilerle karşılaşabilirsiniz.

Oğlaklarr!♑️

Oğlaklarr!♑️
onedio.com

Oğlak burçları için bu ay kriz yönetme ayı! Kaçıp gitmek isterken, kucağınıza bırakılan sorunlarla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Ailevi konularda güzel haberler ve çözülecek sorunlar söz konusu olabilir.

İş hayatında hareketli bir süreç, günlük rutinlerinizi buna göre planlamalısınız. İlişkiler açısından yeni başlangıçlar söz konusu. Evlilik ya da nişan, eğer hayatınızda biri yoksa girebilir. 

Yeni ay ile birlikte hayatınızda yeni bir başlangıç olacak. Bu yeni başlangıç başta adaptasyon sürecinde sizi zorlasa da iyi gelecektir. Temmuz sonu enerjiniz yükselecek. Kazalara ve ufak tefek operasyonlara dikkat edin.

Kovalarrr!🧐

Kovalarrr!🧐
onedio.com

Kova burçları bu ay evde sorunlar yaşıyor. Bu ay aile içerisinde kaos yaşanabilir. Bu durum sizin hayatınız için oldukça sert ve üzücü bir etki çalıştırabilir. 

Diğer yandan tatil yapmak ya da yeni bir yere taşınmak söz konusu olabilir. 

Çalışma hayatı ile ilgili şöhret sahibi olabilirsiniz. Ancak bunun için çok çalışmanız gerekebilir.

Özel hayatınızda yaşadığınız yıkımlar ve iş hayatında yıldızınızın parlaması sizin dengenizi bozabilir. Ancak bu ay odaklanmanız gereken tek şey var o da iş!

Balıklarr!🧚♀️

Balıklarr!🧚♀️
onedio.com

Balık burçları bu ay ağzınızdan çıkanlara dikkat edin! Ne söyleseniz gerçekleşebilecek bir enerjide olacaksınız. Hastalık konularında şifa bekleyenler bol bol dua ve iyi enerji çalıştırabilir. Diğer yandan hayallerinizi de anlatın. Bol bol konuşun ve mucizevi gerçeklere hazır olun.

Bu ay ilişkisi olmayan Balıklar için yeni bir ilişki heyecanı yaşanabilir. Evli olanlar içinse anlayış ve şefkati hissedeceğiniz bir ay olacaktır.

Bu dönemde hayatınıza giren kişiler karmik enerjinizi çözmenize yardımcı olacak aracı kişilerdir. Sembolleri ve anlamlarını okuyun! 

Çevre değişikliği yaşayabilirsiniz, bu yeni ay sizin için yeni ufuklar ve yeni kapılar olarak gerçekleşecektir.

İş hayatında dengesiz enerjiler var. Bu dönemde iş hayatında güzel gelişmeler yaşansa da bazı iş arkadaşlarınız ile ilgili kopuşlar olabilir. Ya da ebeveynlerinizle ilgili bir arada kalma söz konusu olabilir. Artık araya sağlam bir çizgi çizmek zorunda kalabilirsiniz.

Parasızlık sizi etkilerken, mevcut şartlarda en ideal ortamı oluşturmalısınız. Bu Satürn'ün size öğretmek istediği bir ders, bunu unutmayın!

Temmuz sonu tatile çıkabilirsiniz. Sağlık konusuna ve kazalara dikkat!

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