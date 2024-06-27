Yılın En Önemli Zamanları! Temmuz Ayında Burçları Neler Bekliyor?

Sevgili astroloji severler, Temmuz ayında gerçekleşecek astrolojik olayları ve Temmuz ayı burç yorumlarını anlattığımız içeriğimize hoşgeldiniz!

Bu ay gökyüzünde yok yok! Kaos düzeni getiriyor. İçsel anlamda yorucu bir dolunaydan çıktık ve Temmuz ayındaki tamamlayıcı Ay hareketlerine doğru gidiyoruz. 22 Haziran'da gerçekleşen Dolunay oldukça etkiliydi. Bu dönemde sallantılı ilişkiler bitmiş, iş hayatında ve aile hayatında bir şeyin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Aranızda hala hayatındaki biten ilişkilere veda edememiş ve sona geldiğini kabul edememiş olanlar varsa şimdi tam zamanı!

Eğer hayatızı altüst olmuş gibi hissediyorsanız: 'Nereden bilebilirsin ki hayatının altının, üstünden daha güzel olmayacağını!'

Temmuza Güneş Yengeç'te giriyoruz ancak Aslan'a girerek veda ediyoruz. Tüm Yengeçlerin ve şimdiden Aslan burçlarının doğum günleri kutlu olsun!

Temmuz'a 'Merhaba' der demez bizi dolu dolu bir Yengeç Yeni Ayı bekliyor. 🌑

5 Temmuz'da gerçekleşecek Yengeç burcundaki Yeni Ay, 22 Haziran'daki Oğlak Dolunayı'nın tamamlayıcısı olacak. Yani, hayatınızda her neyi bitirdiyseniz yenisi ve daha güzeline hazırlıklı olun!

Oğlak ve Yengeç burcunun karşıt burçlar olduğunu bilenler beni anladı! Kaos burada düzeni getirecek. Dolunay'daki yenilik sancıları Yeni Ay ile birlikte bir 'doğumu' simgeliyor. Yeni bir umut, yeni bir aşk, bambaşka bir bakış açısı ve yüreğinizde serpilen tohumlar!

2 Temmuz itibariyle Merkür Aslan burcuna geçiyor. 🔥

Bu ayı iletişimsel anlamda efektif kullanmak önem taşıyor. Her türlü ilişkimizde lider pozisyonda olabileceğimiz bir aydayız. Dahası bu ay boyunca hayallerinizi sözsel anlamda ifade etmeye özen gösterin, Merkür konumu ve açıları ile birlikte mucizevi bir enerjide. Bu nedenle konuştuklarımızın gerçek hayatta tezahür ettiğini görebiliriz.

Elbette, olumsuz konuşmalar yapmamanızı ve sözlerinizde halinizden şikayet etmemenizi de öneririm. Çünkü bunların da geri dönüşü olacaktır.

11 Temmuz'da Venüs Aslan burcuna geçecek. 🦁❤️

Aşkımızı dolu dolu yaşamak ve aşka doymak mümkün. Ancak dikkat etmeniz gereken karşı taraftan daha çok ilgi bekliyor olmanız. Bu durum ilişkide tartışma ve kıskançlıkları da getirebilir. Aslan burcu etkisi ile ilişkide alıcı pozisyona geçebilirsiniz. İlgi, değer ve şefkat hep bana gösterilsin, isteyebilirsiniz.

Bunun ilişkinizdeki alma ve verme dengesini bozacağını atlamayın!

Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ile birlikte astrolog Hande Kazanova'nın açıklamalarına göre 'altını konuşacağız.' 💰

Bir birikiminiz varsa bu ay kontrollü davranmanız gerekiyor. Altın'da büyük bir sıçrayış ya da ani düşüşler yaşanabilir.

Aman dikkat!📌

Mars'ın 20 Temmuz'da İkizler burcuna geçişi ile birlikte kazalara açık durumda olacağız. İletişim kazaları, fiziksel yaralanmalar ve dil yaraları oluşabilir.

Ve Temmuz Ayını Oğlak burcunda bir dolunay ile uğurluyor olacağız. 🌕

Haziran'da yaşanan Dolunay'ın etkilerini görebileceğimiz hızlı ve yeni kararlar aldığımız bir Dolunay geçireceğiz. 2018 yılından bu yana varsa ödenecek hesaplar bugün kesilecek. Bu Dolunay'da yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız, iyi ya da kötü!

29 Haziran'da Satürn Retrosu başladı. 🪐

Bu dönemde salgınlar, depremler yeni gündemimiz olabilir. Aynı zamanda Satürn'ün yargı dağıtacağını da unutamayalım. Bu ay ektiklerimizi biçtiğimiz ve yeni döngüler başlattığımız harika bir ay olacak!

Hadi burçlara geçelim...