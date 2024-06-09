Yılın Albümü Olmaya Aday: Billie Eilish’in Taptaze “HIT ME HARD AND SOFT” Albümünü İnceliyoruz!

Takipçileri, neler olduğunu anlayamadı ancak bir süre sonra bunun bir albüm tanıtım taktiği olduğu öğrenildi. Durumu merak eden insanlar hemen onu takip etmeye başladılar, çünkü yakın arkadaşlar listesine eklenebilirlerdi.

Billie, bu taktik ile birden bire yaklaşık olarak 7 milyon takipçi kazandı. Az değil!