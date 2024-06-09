Yılın Albümü Olmaya Aday: Billie Eilish’in Taptaze “HIT ME HARD AND SOFT” Albümünü İnceliyoruz!
Yılın Albümü Olmaya Aday: Billie Eilish’in Taptaze “HIT ME HARD AND SOFT” Albümünü İnceliyoruz!
Billie Eilish, yakın bir zamanda yeni albümünü resmen duyurdu ve milyonlarca kez dinlendi! Tabii Billie, bu albümü yayımlamadan önce bizi yavaş yavaş albümle tanıştırdı ve heyecandan bekleyemez olduk.
Peki tam olarak neler yaşandı ve albüm bizlere neler sunuyor? 👇
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Hatırlarsanız Billie, albümünü yayımlamadan önce tüm Instagram takipçilerini "Close Friends" (Yakın Arkadaşlar) listesine almıştı!
Albümün ayrıntılarına geçmeden önce Rolling Stones ve Billie olayına bakalım. 🤔
Billie, ünlü radyo sunucusu ve DJ olan Zane Lowe'in programına katılarak şarkısından 14 saniyelik bir kısım dinletti.
"CHIHIRO" ismi size biraz tanıdık gelebilir. Nereden mi? 👇
Sesi bir peri kızından hallice olan Billie, "HIT ME HARD AND SOFT" albümünü 17 Mayıs Cuma gecesi yayımladı.
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Albümde toplamda 10 şarkı yer alıyor.👇
Eğer TikTok kullanıyorsanız, profilinize Billie Eilish çerçevesi ekleyebilirsiniz.
Bunun adımları ise şöyle:
1. TikTok'u açın.
2. Billie Eilish'in profiline girin.
3. Ardından Billie'nin profil fotoğrafına tıklayın ve fotoğrafın altındaki butona dokunun.
4. Çerçeveyi profilinize eklemek için ilgili hesapları takip edip #HITMEHARDANDSOFT etiketi ile bir video çekin. Sonra silebilirsiniz.
Çerçeveniz hazır!
Billie, bununla da kalmıyor ve albümü satışa sunmadan önce plak ambalajlarını kendi elleriyle kırmızıya boyuyor.
Bu hareket, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Çünkü albüm sahibi, plakları kendi elleriyle boyadı, yani kendisinden bir parça eklemiş oldu! Peki bir şey fark ettiniz mi? 🤨
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Billie'nin koyu hayranlarının aklına hemen "ilomilo" teorisi gelmiştir bile! Peki nedir bu teori?
Ayrıca bu oyun, Billie'nin "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" albümünden bir şarkı ve son albümünün mavi bir temaya sahip olması, akıllarda bir soru işareti oluşturdu.
Yoksa başka bir albüm mü geliyor?
Teorileri bırakıp istatistikler ile devam edelim! "HIT ME HARD AND SOFT" ön siparişe açıldığı an Billie, çıkış yapan en büyük 3. kadın olma ünvanını kazandı!
Ayrıca Billie, yaptığı bir röportajda bu albümün kendisini en çok yansıtan albümü olduğunu ifade etmişti.
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