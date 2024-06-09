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Yılın Albümü Olmaya Aday: Billie Eilish’in Taptaze “HIT ME HARD AND SOFT” Albümünü İnceliyoruz!

etiket Yılın Albümü Olmaya Aday: Billie Eilish’in Taptaze “HIT ME HARD AND SOFT” Albümünü İnceliyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 11:46

Billie Eilish, yakın bir zamanda yeni albümünü resmen duyurdu ve milyonlarca kez dinlendi! Tabii Billie, bu albümü yayımlamadan önce bizi yavaş yavaş albümle tanıştırdı ve heyecandan bekleyemez olduk.

Peki tam olarak neler yaşandı ve albüm bizlere neler sunuyor? 👇

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Hatırlarsanız Billie, albümünü yayımlamadan önce tüm Instagram takipçilerini "Close Friends" (Yakın Arkadaşlar) listesine almıştı!

Hatırlarsanız Billie, albümünü yayımlamadan önce tüm Instagram takipçilerini "Close Friends" (Yakın Arkadaşlar) listesine almıştı!

Takipçileri, neler olduğunu anlayamadı ancak bir süre sonra bunun bir albüm tanıtım taktiği olduğu öğrenildi. Durumu merak eden insanlar hemen onu takip etmeye başladılar, çünkü yakın arkadaşlar listesine eklenebilirlerdi.

Billie, bu taktik ile birden bire yaklaşık olarak 7 milyon takipçi kazandı. Az değil!

Albümün ayrıntılarına geçmeden önce Rolling Stones ve Billie olayına bakalım. 🤔

Albümün ayrıntılarına geçmeden önce Rolling Stones ve Billie olayına bakalım. 🤔

Billie, albümünü 17 mayısta yayımlayacağını duyurunca tüm hayranları merakla bekledi. Ancak Rolling Stones, albümün şarkı listesini Billie'den habersiz bir şekilde paylaştı.

Bunu gören Billie, elbette sinirlendi ancak bu durum hiçbir hayranını etkilememiş olsa gerek. Çünkü albümün tanıtılmasına az bir süre kalmıştı.

Billie, ünlü radyo sunucusu ve DJ olan Zane Lowe'in programına katılarak şarkısından 14 saniyelik bir kısım dinletti.

"CHIHIRO" ismi size biraz tanıdık gelebilir. Nereden mi? 👇

"CHIHIRO" ismi size biraz tanıdık gelebilir. Nereden mi? 👇

Ünlü anime filmi Hayao Miyazaki'nin 'Spirited Away' karakteri olan Chihiro, Billie'nin şarkısına konuk olmuş diyebiliriz. 

Chihiro, 10 yaşında olup başta çocuksu bir karakteri olmasına rağmen sevdiklerini korumak için güçlü kalmak zorunda olan bir kız çocuğudur. Billie'nin albümünde görmek ne tatlı bir tesadüf! 🥰

Sesi bir peri kızından hallice olan Billie, "HIT ME HARD AND SOFT" albümünü 17 Mayıs Cuma gecesi yayımladı.

Sesi bir peri kızından hallice olan Billie, "HIT ME HARD AND SOFT" albümünü 17 Mayıs Cuma gecesi yayımladı.

Tabii pek çok müzik dinleme platformunda geri sayımı başlattı ve hayranları olarak merakla bekledik. Aynı zamanda çok sabırsızdık!

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Albümde toplamda 10 şarkı yer alıyor.👇

  • SKINNY

  • LUNCH

  • CHIHIRO

  • BIRDS OF A FEATHER

  • WILDFLOWER

  • THE GREATEST

  • L'AMOUR DE MA VIE

  • THE DINER

  • BITTERSUITE

  • BLUE

Eğer TikTok kullanıyorsanız, profilinize Billie Eilish çerçevesi ekleyebilirsiniz.

Bunun adımları ise şöyle:

1. TikTok'u açın.

2. Billie Eilish'in profiline girin.

3. Ardından Billie'nin profil fotoğrafına tıklayın ve fotoğrafın altındaki butona dokunun.

4. Çerçeveyi profilinize eklemek için ilgili hesapları takip edip #HITMEHARDANDSOFT etiketi ile bir video çekin. Sonra silebilirsiniz.

Çerçeveniz hazır!

Billie, bununla da kalmıyor ve albümü satışa sunmadan önce plak ambalajlarını kendi elleriyle kırmızıya boyuyor.

Bu hareket, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Çünkü albüm sahibi, plakları kendi elleriyle boyadı, yani kendisinden bir parça eklemiş oldu! Peki bir şey fark ettiniz mi? 🤨

Bu hareket, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Çünkü albüm sahibi, plakları kendi elleriyle boyadı, yani kendisinden bir parça eklemiş oldu! Peki bir şey fark ettiniz mi? 🤨
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Billie'nin koyu hayranlarının aklına hemen "ilomilo" teorisi gelmiştir bile! Peki nedir bu teori?

Billie'nin koyu hayranlarının aklına hemen "ilomilo" teorisi gelmiştir bile! Peki nedir bu teori?

'ilomilo', iki sevimli karakter olan Ilo ve Milo'nun birbirlerine kavuşmasını sağlamaya çalıştığımız eğlenceli ve zorlu bulmacalara dayanıyor.

Ayrıca bu oyun, Billie'nin "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" albümünden bir şarkı ve son albümünün mavi bir temaya sahip olması, akıllarda bir soru işareti oluşturdu.

Yoksa başka bir albüm mü geliyor?

Yoksa başka bir albüm mü geliyor?

'ilomilo' teorisi, sosyal medyayı çalkalamaya devam ediyor. Bu albüme 'ilo' adı verildi ve çıkması beklenen bir diğer albümün de 'milo' olması bekleniyor. Tabii bu sadece bir teori.

Teorileri bırakıp istatistikler ile devam edelim! "HIT ME HARD AND SOFT" ön siparişe açıldığı an Billie, çıkış yapan en büyük 3. kadın olma ünvanını kazandı!

Teorileri bırakıp istatistikler ile devam edelim! "HIT ME HARD AND SOFT" ön siparişe açıldığı an Billie, çıkış yapan en büyük 3. kadın olma ünvanını kazandı!

Öncesinde Ariana Grande'nin 'eternal sunshine' albümü de ön sipariş rekoru kırmıştı ve Billie, bu rekoru aşarak üçüncü olmayı başardı.

Ayrıca Billie, yaptığı bir röportajda bu albümün kendisini en çok yansıtan albümü olduğunu ifade etmişti.

Ayrıca Billie, yaptığı bir röportajda bu albümün kendisini en çok yansıtan albümü olduğunu ifade etmişti.
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Billie'nin yeni albümünü nasıl buldunuz? Dinlediyseniz hemen yorumlara!

Billie'nin yeni albümünü nasıl buldunuz? Dinlediyseniz hemen yorumlara!

Henüz dinlemediyseniz de sizi şuraya alalım!

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