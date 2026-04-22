Yılın 250 Günü Çalışmak İmkansız Hale Gelebilir! Risk Altındaki Bölgeler Belli Oldu

Dünya genelinde iklim krizi artık sadece bir 'tahmin' olmaktan çıktı; sofraları ve geçim kaynaklarını doğrudan tehdit eden bir gerçekliğe dönüştü. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan son rapor, korkutan tabloyu gözler önüne serdi: Aşırı sıcaklar, 1 milyardan fazla insanın hayatını ve iş verimliliğini ablukaya almış durumda.

Raporda dikkat çeken bir diğer kritik veri ise tarımsal üretimle ilgili. Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktığında, stratejik öneme sahip temel tarım ürünlerinde verimlilik kaybı başlıyor. Geçtiğimiz yıl dünya okyanuslarının yüzde 90'ından fazlasının en az bir kez ısı dalgasına maruz kaldığı hatırlatılırken, ısınmanın sadece toprakla sınırlı kalmadığı, su kaynaklarını ve ekosistemleri de bitirme noktasına getirdiği vurgulandı.