article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yılın 250 Günü Çalışmak İmkansız Hale Gelebilir! Risk Altındaki Bölgeler Belli Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 23:53

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 'Aşırı Sıcaklık ve Tarım' başlıklı rapor yayımladı. Raporda aşırı sıcak hava olaylarının 1 milyardan fazla kişinin geçim kaynağını tehdit ettiği belirtildi. Çarpıcı analizlerin yer aldığı raporda riskli bölgeler tek tek sıralandı. Bazı bölgelerde her yıl çalışılamayacak kadar sıcak olan gün sayısının 250’ye kadar çıkabileceği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşırı sıcaklar nedeniyle 1 milyar kişi tehlikede.

Dünya genelinde iklim krizi artık sadece bir 'tahmin' olmaktan çıktı; sofraları ve geçim kaynaklarını doğrudan tehdit eden bir gerçekliğe dönüştü. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan son rapor, korkutan tabloyu gözler önüne serdi: Aşırı sıcaklar, 1 milyardan fazla insanın hayatını ve iş verimliliğini ablukaya almış durumda.

Raporda dikkat çeken bir diğer kritik veri ise tarımsal üretimle ilgili. Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktığında, stratejik öneme sahip temel tarım ürünlerinde verimlilik kaybı başlıyor. Geçtiğimiz yıl dünya okyanuslarının yüzde 90'ından fazlasının en az bir kez ısı dalgasına maruz kaldığı hatırlatılırken, ısınmanın sadece toprakla sınırlı kalmadığı, su kaynaklarını ve ekosistemleri de bitirme noktasına getirdiği vurgulandı.

Her yıl çalışılamayacak kadar sıcak olan gün sayısı 250'ye kadar çıkabilir.

Yayımlanan 'Aşırı Sıcaklık ve Tarım' raporuna göre, son 50 yılda sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddeti rekor düzeyde arttı. Rapordaki en çarpıcı uyarı ise tarım işçileri için yapıldı. Güney Asya, Sahra Altı Afrika ve Orta Amerika’nın belirli bölgelerinde, aşırı sıcaklar nedeniyle yılın 250 gününde dışarıda çalışmanın imkansız hale gelebileceği öngörülüyor. Bu durum, sadece işgücü kaybı değil, küresel bir gıda arzı krizi anlamına geliyor. Raporda, şu ifadeler yer aldı:

'Güney Asya'nın büyük bir bölümü, tropikal Sahra Altı Afrika, Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde her yıl çalışılamayacak kadar sıcak olan gün sayısı 250'ye kadar çıkabilir.'

Önlem alınmadığı takdirde kıtlık riski kapıyı çalacak.

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktığında, stratejik öneme sahip temel tarım ürünlerinde verimlilik kaybı başlıyor. Geçtiğimiz yıl dünya okyanuslarının yüzde 90'ından fazlasının en az bir kez ısı dalgasına maruz kaldığı hatırlatılırken, ısınmanın sadece toprakla sınırlı kalmadığı, su kaynaklarını ve ekosistemleri de bitirme noktasına getirdiği vurgulandı.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu ve WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, ortak bir çağrıda bulunarak geleneksel yöntemlerin artık yeterli olmadığını belirtti. Raporda, tarımın geleceğini kurtarmak için şu çözüm yolları önerildi:

'Yeni iklim şartlarına dayanıklı seçici yetiştirme tekniklerine geçilmeli. Ekim ve hasat takvimleri tamamen güncellenmeli. Çiftçilerin hava olaylarından önceden haberdar olacağı teknolojik altyapılar hayati önem taşıyor. Risk paylaşımı ve gıda güvenliği için uluslararası bir iş birliği kaçınılmaz.'

Uzmanlar, 'yeni normal' olarak adlandırılan bu yakıcı sıcaklara karşı önlem alınmadığı takdirde gıda fiyatlarındaki artışın ve kıtlık riskinin kaçınılmaz olduğu konusunda dünyayı uyarıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın