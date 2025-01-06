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Yılbaşını Ruhunu Yaşamaya Devam Etmek İsteyenler İçin 11 Seçmece Şarkı

etiket Yılbaşını Ruhunu Yaşamaya Devam Etmek İsteyenler İçin 11 Seçmece Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 20:00

Yeni yıla henüz alışamayanlar, günleri 32, 33 Aralık diye saymaya devam edenler... Oradasınız biliyoruz. Yeni yılın ilk günlerinde geriye dönüp son bir kez bakmak isteyenler için bir müzik listesi hazırladık!

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1. Pennies From Heaven

2. I Could Write A Book

3. We Are In Love

4. The Lady Is a Tramp

5. Smile

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6. Real Love Baby

7. You Make Me Feel So Young

8. Papa Loves Mambo

9. In The Mood

10. Mack the Knife

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11. Hello, Dolly!

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pondsjournal
pondsjournal
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