Yılbaşını Ruhunu Yaşamaya Devam Etmek İsteyenler İçin 11 Seçmece Şarkı
Yılbaşını Ruhunu Yaşamaya Devam Etmek İsteyenler İçin 11 Seçmece Şarkı
Yeni yıla henüz alışamayanlar, günleri 32, 33 Aralık diye saymaya devam edenler... Oradasınız biliyoruz. Yeni yılın ilk günlerinde geriye dönüp son bir kez bakmak isteyenler için bir müzik listesi hazırladık!
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1. Pennies From Heaven
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2. I Could Write A Book
3. We Are In Love
4. The Lady Is a Tramp
5. Smile
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6. Real Love Baby
7. You Make Me Feel So Young
8. Papa Loves Mambo
9. In The Mood
10. Mack the Knife
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11. Hello, Dolly!
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