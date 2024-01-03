Yetişkin Film Sektörüne 'Quinn'le Kadın Bakış Açısı: Sesli Porno
Yetişkin Film Sektörüne 'Quinn'le Kadın Bakış Açısı: Sesli Porno
Erkek bakış açısının çok baskın olduğu günümüz porno endistürisinde bugünlerde girişimci bir kadının adı oldukça ön planda. 2021'de 'Quinn' isimli bir platformla porno sektörüne kadın bakış açısı kazandırmak için yola çıkan Caroline Spiegel, şu an için sektörün dinamikleriyle biraz oynamış gözüküyor.
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97 milyar dolar değerindeki devasa pornografi platformu Pornhub'ın hüküm sürdüğü bir çağda girişimci bir kadın; pornoya bakışı biraz değiştirmiş durumda.
Caroline Spiegel, 2021 yılında kadın bakış açısıyla oluşturulan erotik içerik eksikliğini fark ederek 'Quinn' isimli bir platform kurdu.
Quinn'de format görüntüden çok ses formatının gücünü kullanmak. Caroline Spiegel, sesli porno olarak açıklanabilecek formatına ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor: "Kadınların yüzde 70'i mastürbasyon yaparken hayal gücünü kullanıyor. Bu pazarı tamamen ele geçirmiş bir oyuncu aslında yok."
Uygulamadaki kategorilerde sevgililer, iş arkadaşları vb. türde müstehcen konuşmaları içeren ses kayıtları var. Ve içeriklerin tümü kadın merkezli bir yaklaşımla şekillenmiş.
Uygulamanın kadın erotik romanlarından ilham alan hikayeleri ayrıca Victoria Pedretti ve Jesse Williams gibi önemli aktörler seslendiriyor.
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Pornhub'da en çok aranan kategoriler arasında 'üçlü' yer alırken Quinn'de 'erkek arkadaş' kategorisi zirvede.
Caroline Spiegel, Euronews'e verdiği röportajda sözlerini ise şöyle tamamlıyor: "Görsel içeriğin tarihsel olarak daha karmaşık ve zorlu bir tür olduğunu düşünüyorum. Bence herkes daha iyi bir seçeneği arzuluyor, sonuç olarak bu, ya da başka bir alternatif sunmanın yanlış bir tarafı yok."
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