Yetişkin Film Sektörüne 'Quinn'le Kadın Bakış Açısı: Sesli Porno

Erkek bakış açısının çok baskın olduğu günümüz porno endistürisinde bugünlerde girişimci bir kadının adı oldukça ön planda. 2021'de 'Quinn' isimli bir platformla porno sektörüne kadın bakış açısı kazandırmak için yola çıkan Caroline Spiegel, şu an için sektörün dinamikleriyle biraz oynamış gözüküyor.