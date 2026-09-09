Bize Müzik Zevkinden Bahset, Eylül Ayında Hangi Konsere Kesin Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eylül geldi, konser sezonu da hızlandı! Peki sen müzik zevkine göre bu ay hangi konsere bilet almalısın? Testi çöz ve “Tam benlik!” diyeceğin o konseri birlikte bulalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir şarkıda seni ilk yakalayan şey ne?
2. Konserde en sevdiğin an hangisi olur?
3. Uzun bir yolculuğa çıkacağın zaman genelde ne dinlersin?
4. Playlist'inde hangi tarz parçalar daha çok?
5. Müzik zevkini tek bir cümleyle anlatsan hangisini seçersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Arkadaşın sana “Bir şarkı seç, modumuzu değiştirelim.” dedi. Hangisini açarsın?
7. Bir işle uğraşacaksın diyelim, ne tarz şarkılar seni motive eder?
8. Son olarak, hangi dönemin müzik tarzı sana hitap ediyor?
Bu ay, Sertab Erener'i canlı dinlemelisin!
MODEL konserine gitmelisin!
Bu ay Sibel Can konserinde olmalısın!
Kenan Doğulu konserine gitmelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın