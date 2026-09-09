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Bize Müzik Zevkinden Bahset, Eylül Ayında Hangi Konsere Kesin Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!

etiket Bize Müzik Zevkinden Bahset, Eylül Ayında Hangi Konsere Kesin Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
09.09.2026 - 20:46
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Eylül geldi, konser sezonu da hızlandı! Peki sen müzik zevkine göre bu ay hangi konsere bilet almalısın? Testi çöz ve “Tam benlik!” diyeceğin o konseri birlikte bulalım. 👇

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1. Bir şarkıda seni ilk yakalayan şey ne?

2. Konserde en sevdiğin an hangisi olur?

3. Uzun bir yolculuğa çıkacağın zaman genelde ne dinlersin?

4. Playlist'inde hangi tarz parçalar daha çok?

5. Müzik zevkini tek bir cümleyle anlatsan hangisini seçersin?

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6. Arkadaşın sana “Bir şarkı seç, modumuzu değiştirelim.” dedi. Hangisini açarsın?

7. Bir işle uğraşacaksın diyelim, ne tarz şarkılar seni motive eder?

8. Son olarak, hangi dönemin müzik tarzı sana hitap ediyor?

Bu ay, Sertab Erener'i canlı dinlemelisin!

Bu ay, Sertab Erener'i canlı dinlemelisin!

Senin müzik zevkinde güçlü vokaller, dokunaklı sözler ve kaliteli sound öne çıkıyor. Bir şarkının sadece akılda kalması değil, sanatçının sesini gerçekten hissettirmesi senin için önemli. O yüzden Eylül ayında rotanı Sertab Erener konserine çevirmelisin. Sevdiğin şarkılara herkesle birlikte eşlik edeceğin, güçlü bir sahne performansı izleyeceğin keyifli bir gece seni bekliyor!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

MODEL konserine gitmelisin!

MODEL konserine gitmelisin!

Senin için müzik bolca duygu demek. Özellikle 2000'lerin ruhunu taşıyan, sözleriyle bir şey anlatan ve kendine özgü bir sound'u olan şarkılar ilgini çekiyor. Bu nedenle Eylül ayında MODEL konseri tam sana göre! Eski şarkıları yeniden canlı dinlemek ve o dönemlere kısa bir yolculuk yapmak için bundan daha güzel bir bahane olamaz! 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Bu ay Sibel Can konserinde olmalısın!

Bu ay Sibel Can konserinde olmalısın!

Sen müzikte duygu ve güçlü yorum arıyorsun. Bir şarkının seni gerçekten yakalaması, sözlerinin içine işlemesi ve sanatçının o duyguyu geçirebilmesi senin için her şeyden önemli. O halde Eylül ayındaki seçimin Sibel Can olmalı. Hem sevdiğin şarkılara eşlik edeceğin hem de kendini müziğin duygusuna bırakacağın bir konser gecesi seni bekliyor.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Kenan Doğulu konserine gitmelisin!

Kenan Doğulu konserine gitmelisin!

Senin müzik zevkinin anahtar kelimesi kesinlikle enerji! Hareketli melodiler, herkesin bildiği şarkılar ve konser boyunca yerinde duramayacağın bir atmosfer tam sana göre! Bu yüzden Eylül ayında Kenan Doğulu konserine gitmelisin. Dans edeceğin, şarkılara bağıra bağıra eşlik edeceğin ve “Bir daha! Bir daha!” diye bağıracağın eğlenceli bir gece seni bekliyor.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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