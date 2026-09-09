Bize Müzik Zevkinden Bahset, Eylül Ayında Hangi Konsere Kesin Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!

Senin için müzik bolca duygu demek. Özellikle 2000'lerin ruhunu taşıyan, sözleriyle bir şey anlatan ve kendine özgü bir sound'u olan şarkılar ilgini çekiyor. Bu nedenle Eylül ayında MODEL konseri tam sana göre! Eski şarkıları yeniden canlı dinlemek ve o dönemlere kısa bir yolculuk yapmak için bundan daha güzel bir bahane olamaz!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!