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Yeteneği 5 Yaşında Fark Edildi, Çok Kolay Gıdıklanıyor, İki Laması var: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Yeteneği 5 Yaşında Fark Edildi, Çok Kolay Gıdıklanıyor, İki Laması var: Kim Bu Şarkıcı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 23:46

Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?

Hazır ol, başlıyoruz! 🎤

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1. Yeteneği ilk olarak beş yaşında okuduğu bir Hristiyan ilahisi ile fark edildi.

2. Sanatçımız büyük bir aileye sahip. Sekiz kardeşi var.

3. Meksika yemeklerine bayılır.

4. Konserlerden önce, suda eritilmiş Ricola şekeri içer.

5. Bir kütüphane, geri getirmediğini iddia ettiği kitaplar için sanatçımıza 1 milyon dolarlık dava açtı.

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6. Dünyanın farklı yerlerindeki beş Madame Tussauds Müzesi’nde balmumu heykeli var.

7. Toplam 13 Grammy kazandı.

8. Louis ve Lola adında iki laması vardı.

9. En sevdiği çizgi film karakteri Pinokyo.

10. Son olarak, çok kolay gıdıklanıyor. Kim bu şarkıcı?

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miray soysal
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