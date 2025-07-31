Yeteneği 5 Yaşında Fark Edildi, Çok Kolay Gıdıklanıyor, İki Laması var: Kim Bu Şarkıcı?
Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?
Hazır ol, başlıyoruz! 🎤
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yeteneği ilk olarak beş yaşında okuduğu bir Hristiyan ilahisi ile fark edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sanatçımız büyük bir aileye sahip. Sekiz kardeşi var.
3. Meksika yemeklerine bayılır.
4. Konserlerden önce, suda eritilmiş Ricola şekeri içer.
5. Bir kütüphane, geri getirmediğini iddia ettiği kitaplar için sanatçımıza 1 milyon dolarlık dava açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dünyanın farklı yerlerindeki beş Madame Tussauds Müzesi’nde balmumu heykeli var.
7. Toplam 13 Grammy kazandı.
8. Louis ve Lola adında iki laması vardı.
9. En sevdiği çizgi film karakteri Pinokyo.
10. Son olarak, çok kolay gıdıklanıyor. Kim bu şarkıcı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın